Hatayspor, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, uzun yıllar İtalya ekibi Napoli forması giyen, son olarak da Fransa takımı Angers'de top koşturan 32 yaşındaki Ghoulam ile anlaştı.

Hatayspor, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam'ı transfer etti
Hatayspor, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam'ı transfer etti
Son Güncelleme:

 Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı.

HATAYSPOR, CEZAYİRLİ SOL BEK FAOUZİ GHOULAM'I TRANSFER ETTİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, uzun yıllar İtalya ekibi Napoli forması giyen, son olarak da Fransa takımı Angers'de top koşturan 32 yaşındaki Ghoulam ile anlaştı.

Hatayspor, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam'ı transfer etti - Resim : 1

Cezayirli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sağlık kontrolünden geçen Ghoulam, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalara başladı.

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildiSüper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Orduya kaynak yaratmak için bu yola başvurdular
Orduya kaynak yaratmak için bu yola başvurdular
Bolu'da silahlı kavga!
Bolu'da silahlı kavga!
Bandırma’da arazi yangını söndürüldü
Bandırma’da arazi yangını söndürüldü
Galatasaray, "Devler Ligi"nde
Galatasaray, "Devler Ligi"nde
Öne Çıkanlar Perinçek'ten 30 Ağustos mesajı! - Çıkış Yolu - Ulusal Kanal Perinçek'ten 30 Ağustos mesajı! - Çıkış Yolu - Ulusal Kanal Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli! Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli!