Samsunspor'da kulüp başkanlığına seçim sonuçları

Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Kongresi'nde Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi.

Samsunspor'da kulüp başkanlığına seçim sonuçları
Süleyman Daban Süleyman Daban

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen kongreye tek liste halinde giren Yıldırım, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulunda ise Murat Alanyurt, Ali Asal, Hasan Kaya Aşçı, Fazlıhan Carus, Yaşar Çelik, Zahit Çetin, Alper Abdullah Engiz, Zafer Erdoğan, Abdurrahman Güngör, Fatih Hasbal, Serkan Kaya ve Arzu uslu yer aldı.

Yıldırım'ın iş seyahati nedeniyle katılmadığı seçimin ardından Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Uslu, dernek üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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