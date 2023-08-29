Serdar Aziz ada yolcusu

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olmasından sonra Serdar Aziz'in de Ada yolcusu olacağı iddia edildi. Cardiff City'de Erol Bulut, Türkiye'den bir savunma oyuncusu transfer etmek istiyor. Listeye eski takımları olan Fenerbahçe ve Gaziantep FK'dan isimler ekledi.



EROL BULUT, SAVUNMACIYI TÜRKİYE'DEN İSTİYOR



Sabah'ta yer alan habere göre; Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Türkiye'den bir stoperi transfer etmek için harekete geçti.

GAZİANTEP FK'DAN ERTUĞRUL ERSOY LİSTEDE



Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy'u da gündeminde bulunduran Erol Bulut, Kırmızı-Siyahlı ekipten savunmacıyı transfer etmek için görüşme yapacağı iddia edildi.

SERDAR AZİZ, LİSTEDE



Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy'u listeye alan Erol Bulut'un asıl hedefi ise Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Serdar Aziz olduğu iddia edildi. Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; Bulut, Serdar Aziz'i transfer etmek için kollarını sıvadı.



YILDIZLAR TRANSFER EDİLDİ



Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City transferde Türkiye pazarına yöneldi. Aaron Ramsey transferiyle dikkat çeken Cardiff City, Süper Lig'in eski yıldızları Manolis Siopis, Dimitrios Goutas ve Alex Runarsson'la da anlaşma sağladı.

Championship ekibinin diğer transferleri ise şu isimler oldu: Yakou Meite, Karlan Grant, Ike Ugbo, Josh Bowler.

Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe formasını 3 maçta giydi. Tecrübeli stoper bu süreçte 258 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.