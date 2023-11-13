Shelvey'in Füzesi, Rize'ye 3 Puanı Getirdi!

Jonjo Shelvey'nin kendi yarı alanından attığı gol maça damgasını vuran an olarak kayıtlara geçti. İşte Jonjo Shelvey'nin İstanbulspor'a attığı gol;

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Sadece bir atmacanın gözleri bu kadar keskin olabilir!pic.twitter.com/2AOsehcUaH — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 12, 2023

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor 5 puan ile ligin son sırasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

İstanbulspor'da Kötü Gidişat Sürüyor

Ligin son sırasına demir atan İstanbulspor, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibinin bu sezonki tek galibiyeti Ankaragücü'ne karşı geldi.

Rizespor Kötü Seriyi Bitirdi

Süper Lig'e yaptığı iyi başlangıçla dikkat çeken Çaykur Rizespor, son 3 maçta aldığı yenilgiler sonucu orta sıralara gerilemişti. Rize ekibi, bu maçta elde ettiği galibiyetle mağlubiyet serisini noktalamış oldu.