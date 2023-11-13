Shelvey'in Füzesi, Rize'ye 3 Puanı Getirdi!

Trendyol Süper Lig'de İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor ile Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0 kazanırken galibiyet golü 5. dakikada Jonjo Shelvey'den geldi.

Shelvey'in Füzesi, Rize'ye 3 Puanı Getirdi!
Shelvey'in Füzesi, Rize'ye 3 Puanı Getirdi!
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Jonjo Shelvey'nin kendi yarı alanından attığı gol maça damgasını vuran an olarak kayıtlara geçti. İşte Jonjo Shelvey'nin İstanbulspor'a attığı gol;

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor 5 puan ile ligin son sırasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Shelvey'in Füzesi, Rize'ye 3 Puanı Getirdi! - Resim : 1

İstanbulspor'da Kötü Gidişat Sürüyor

Ligin son sırasına demir atan İstanbulspor, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibinin bu sezonki tek galibiyeti Ankaragücü'ne karşı geldi.

Rizespor Kötü Seriyi Bitirdi

Süper Lig'e yaptığı iyi başlangıçla dikkat çeken Çaykur Rizespor, son 3 maçta aldığı yenilgiler sonucu orta sıralara gerilemişti. Rize ekibi, bu maçta elde ettiği galibiyetle mağlubiyet serisini noktalamış oldu.

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# Çaykur Rizespor
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