Shelvey'in Füzesi, Rize'ye 3 Puanı Getirdi!
Trendyol Süper Lig'de İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor ile Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0 kazanırken galibiyet golü 5. dakikada Jonjo Shelvey'den geldi.
Jonjo Shelvey'nin kendi yarı alanından attığı gol maça damgasını vuran an olarak kayıtlara geçti. İşte Jonjo Shelvey'nin İstanbulspor'a attığı gol;
𝓙𝓞𝓝𝓙𝓞 𝓢𝓗𝓔𝓛𝓥𝓔𝓨— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 12, 2023
Sadece bir atmacanın gözleri bu kadar keskin olabilir!pic.twitter.com/2AOsehcUaH
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor 5 puan ile ligin son sırasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
İstanbulspor'da Kötü Gidişat Sürüyor
Ligin son sırasına demir atan İstanbulspor, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibinin bu sezonki tek galibiyeti Ankaragücü'ne karşı geldi.
Rizespor Kötü Seriyi Bitirdi
Süper Lig'e yaptığı iyi başlangıçla dikkat çeken Çaykur Rizespor, son 3 maçta aldığı yenilgiler sonucu orta sıralara gerilemişti. Rize ekibi, bu maçta elde ettiği galibiyetle mağlubiyet serisini noktalamış oldu.