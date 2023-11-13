Geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluk hasretine son veren Napoli'de işler iyi gitmiyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre 59 yaşındaki çalıştırıcının ile yollar ayrılmak üzere. Garcia'nın alternatifleri arasında son olarak Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor ön plana çıkıyor.

Napoli'de Igor Tudor Sesleri!

Tudor'un yanı sıra futbolculuk kariyerine Napoli'de başlayan Fabio Cannavaro da adaylar arasında yer alıyor. Cannavaro, Napoli'nin Empoli'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden izledi. Ayrıca bir süredir takım çalıştırmayan Antonio Conte'ye de teklif gidebileceği iddia edildi.

Luciano Spaletti'nin yerine gelen Rudi Garcia ile Napoli, oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.