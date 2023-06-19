Sivasspor'un yeni sezon formasını taraftarlar tasarlayacak! Sivasspor başvuruların detaylarını duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni sezonda giyeceği alternatif formayı taraftarlar tasarlayacak. Forma tasarımı yarışmasıyla ilgili kulüpten bilgilendirme yapılırken başvurular için son tarih duyuruldu.

Sivasspor'un yeni sezon formasını taraftarlar tasarlayacak! Sivasspor başvuruların detaylarını duyurdu
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Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonu için geri sayım sürerken kulüpler yeni sezonda giyecekleri formaları tanıtmaya başladı.

Geçtiğimiz sezonu 14. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yeni sezonda giyeceği alternatif forma ile ilgili yeni bir yönteme başvurdu.

FORMAYI TARAFTARLAR TASARLAYACAK

Demir Grup Sivasspor, yeni sezonda giyeceği alternatif formayı taraftarlardan gelen tasarımlar arasından seçecek. Konunun detayları ile ilgili kulüpten açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre, taraftarlar hazırladıkları forma tasarımını yüksek çözünürlükte "forma@sivasspor.org.tr" elektronik posta adresine ad, soyad, telefon numarası ve adres bilgileriyle gönderecek.

Forma tasarımları uygulanabilirliklerine göre ön elemeye tabi tutulacak. Ön elemelerde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) standartları göz önünde bulundurulacak.

Ön elemeyi geçen tasarımlar, kulübün resmi internet sitesi üzerinden taraftarların beğenisine sunulacak ve en çok oy alan tasarım Sivasspor'un yeni sezon alternatif forması olacak.

Kazanan katılımcıya tasarladığı forma, futbolcular tarafından imzalanarak hediye edilecek.

Her yarışmacının 2 adet tasarımla katılabileceği yarışma için başvurular, 23 Haziran Cuma günü saat 12.00'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sivasspor # forma
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