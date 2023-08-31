Tekirdağ'da Zafer Kupası yelken yarışları başladı

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları başladı.Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 120 sporcu katıldı.

Tekirdağ'da Zafer Kupası yelken yarışları başladı
Tekirdağ'da Zafer Kupası yelken yarışları başladı
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Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar gün boyunca devam edecek.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, Tekirdağ'ın bir hafta boyunca güzel yelken yarışlarına ev sahipliğini yapacağını söyledi.

Tekirdağ'da Zafer Kupası yelken yarışları başladı - Resim : 1

Dün hava şartları nedeniyle yarışların yapılamadığını ifade eden Uzel, "Süleymanpaşa Optimist Cup 7. Uluslararası Yelken Yarışları için ilimize gelen sporcularında katılımıyla güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Sporcular gün boyunca dereceye girmek için yarışacak. Rüzgar bugün yelkencilerin istediği seviyede. Optimist kategorisinde yarışlarda sürecek. 120 sporcu gün sonunda kürsüde yer almak için yarışıyor." dedi.

Azerbaycan milli sporcusu Davud Babazade de yarışın kendisi için bir tecrübe olacağını, gün sonunda derece elde edip madalya kazanmak istediğini dile getirdi.


Akşam saatlerinde tamamlanacak yarışların ardından dereceye girenlere ödül verilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # yelken yarışları
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