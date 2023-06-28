Trabzonspor savunmasına İspanyol kule!
Trabzonspor savunma sıkıntısı çektiği bir seneyi geride bıraktı. Bu sene Spor Toto Süperlig'de istediği başarıyı yakalayamayan Trabzonspor, savunma takviyesini İspanya'dan yana kullandı.
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 27 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez Moreno, İstanbul'a geldi.
Geçen sezon İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen serbest statüsündeki İspanyol oyuncu, başkent Madrid'den kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Joaquin Fernandez, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# spor # Trabzonspor # savunma # ispanyol # spor toto süper lig # Kulesi