Trabzonspor'da Davy Klaassen Sesleri! Anastaisos Bakasetas Takımdan Ayrılıyor Mu?

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunan yıldızla daha önce 2 kez görüşme yapan yönetim, olumsuz yanıt almıştı. 1 milyon 250 bin Euro'luk maaşına yüzde 50 oranında zam önerilmesine rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirten Bakasetas ile Abdullah Avcı sonrası bir görüşme daha gerçekleşecek.

Avcı ile yakın ilişkisi olan Bakasetas, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Milli Takımı'nda yaptığı açıklamada, geleceğine dair kulüple konuşacağını belirtmişti. Eğer bu görüşmeden istenilen sonuç alınmazsa, Trabzonspor hemen B planını devreye sokacak.

Yerine Düşünülen İlk İsim

Bakasetas'ın yerine düşünülen ilk ismin Davy Klaassen olduğu öğrenildi. Hollandalı yıldız, yaz transferinde de gündeme gelmişti. Ajax ile kontratının bitmesinin ardından transferin son gününde Inter'e giden Klaassen, İtalyan devinde toplamda 72 dakika şans bulabildi.

Kulübeye hapsolan 30 yaşındaki yıldız orta sahanın sözleşmesi 1 artı 1 yıllık. Ancak opsiyon maddesini kullanmak, Inter'in inisiyatifinde. Eğer Bakasetas konusunda ayrılık kararı alınır ve devre arasında teklif gelirse, Trabzonspor hemen Klaassen için girişimlere başlayacak. Aksi takdirde sezon sonu beklenecek.