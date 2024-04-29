Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonuna doğru gelinirken 36. haftada oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

TFF'den yapılan duyuruda, tüm karşılaşmaların 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İşte Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının maç programı:

12 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray

19.00 Konyaspor-Samsunspor

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK

19.00 Sivasspor-Başakşehir

19.00 Kasımpaşa-Antalyaspor

19.00 Alanyaspor-Beşiktaş

19.00 Hatayspor-Ankaragücü

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor