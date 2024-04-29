Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada ligdeki tüm karşılaşmaların aynı gün ve aynı saatte oynanacağı duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonuna doğru gelinirken 36. haftada oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
TFF'den yapılan duyuruda, tüm karşılaşmaların 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
İşte Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının maç programı:
12 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Kayserispor
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray
19.00 Konyaspor-Samsunspor
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK
19.00 Sivasspor-Başakşehir
19.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
19.00 Alanyaspor-Beşiktaş
19.00 Hatayspor-Ankaragücü
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor