TSYD Koşusu'nda zafer Kapriz’in oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği adına düzenlenen, 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus koşu, 27 Ağustos Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2000 metre sentetik pistte gerçekleşti. Kapriz isimli safkan, jokeyi Halis Karataş idaresinde yarışın galibi oldu.

TSYD Koşusu'nda zafer Kapriz’in oldu
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Ülkemizin köklü kurumlarından Türkiye Spor Yazarları Derneği adına düzenlenen, 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus koşu, 27 Ağustos Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2000 metre sentetik pistte gerçekleşti.
 
Sermet Girişken'in sahibi olduğu, antrenörlüğünü ise Erhan Dıblen’in üstlendiği Kapriz (Kaizbert - Dilacan / Druid) isimli safkan, jokeyi Halis Karataş idaresinde yarışın galibi olurken, kariyerinin de 11’inci birinciliğini kaydetti.
 
Koşuda ikincilik Dündarzade’nin olurken, Berkenin Kızı üçüncü, Doğu Yıldızı dördüncü, Semih Star da beşinci olarak pistten ayrıldı. Yarışın galibi Kapriz için bitiriş derecesi 2.18.50 olarak kayıtlara geçti, farklar ise 5 Boy - 1 Boy - 6 Boy - 35 Boy şeklinde sonuçlandı.

tysd koşusu kapriz
 
Mücadelenin ardından Şeref Tribünü’nde düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi Sermet Girişken'e kupasını TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Havadır verdi.

Törene Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk ile Basın ve Medya Müdür Yardımcısı Timuçin Eriç de katıldı.

# tsyd # at yarışı # İstanbul Veliefendi Hipodromu
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