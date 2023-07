Türk e-spor takımları ülkemizi temsil etti!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen PUBG Mobile World Invitational 2023 turnuvasında, Türkiye'yi Fire Flux Esports ve S2G Esports takımları temsil etti.

Gaming8'de düzenlenen ve toplamda 3,7 milyon dolar ödüllü turnuvada Türk temsilcilerinden Fire Flux Esports, ana turnuvada sergilediği performansla turnuvayı 101 puanla 6. sırada tamamladı ve 97 bin 500 dolar ödül kazandı.

Bir diğer temsilci S2G Esports ise etkinliğin AllStars aşamasında mücadele etti. Topladığı 102 puan ile 9. sırada yer alan S2G Esports, 44 bin dolar ödülü de kasasına koydu.

AllStar aşamasında ilk sırayı Vampire Esports alırken, Six Two Eight 138 puanla 2'nci, Gaimin Gladiators da 121 puanla 3'ncü oldu. Türk takım Fire Flux Esports ise 101 puanla 6'ncı sırada yer aldı.