Türkiye Bisiklet Turu Bodrum-Selçuk Etabı Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu renkli görüntülerle devam ediyor. Turun 193,3 kilometrelik Bodrum-Selçuk etabına, 24 takımdan 139 bisikletçi katılıyor. Genel olarak düz bir parkurda mücadele edecek dünyanın en iyi bisikletçileri, yaklaşık son 30 kilometrede 3 kez tırmanış ve iniş yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul'da Son Bulacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, yarışı ve Türkiye'deki bisikletin gelişimini değerlendirdi. Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına ve bisikletin sevdirilmesine katkısı olduğunu söyleyen Müftüoğlu, yarışın dünyada büyük ses getirdiğini söyledi. Alanya'dan 8 Ekim'de başlayan ve 5 etabı geride kalan organizasyon, 15 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.