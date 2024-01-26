Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı. İşte 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların tarihleri...

Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, son 16 turu maç programını açıkladı.

6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:

6 Şubat Salı:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ziraat türkiye kupası
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