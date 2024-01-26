Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı. İşte 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların tarihleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, son 16 turu maç programını açıkladı.
6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:
6 Şubat Salı:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba:
14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş
Kaynak: Anadolu Ajansı