Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Kupada 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Trendyol Süper Lig'den 13, Trendyol 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den bir ekip yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig'den yoluna devam eden tek ekip Anagold 24Erzincanspor oldu.

KURA ÇEKİMİ TARİHİ NETLEŞTİ

Kupada son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının sonuçları şu şekilde:

• VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0

• Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

• Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1

• MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 3-1

• Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0

• Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

• RAMS Başakşehir-Boluspor: 1-0

• Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0

• Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 1-3 (Normal süre 1-1)

• Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-2 (Penaltılar: 6-7)

• Fenerbahçe-Adanaspor: 6-0

• EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: 3-2

• Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-2

• TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 2-1 (Normal süre 1-1)

• Trabzonspor-Manisa FK: 3-1

• Galatasaray-Ümraniyespor: 4-1