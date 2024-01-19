Akaryakıta beklenen zam geldi! Şimdi sıra yeni zamlarda! 19 Ocak akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları güncel döviz kurları, vergiler, yaşanan siyasi gelişmeler vr brent petrol fiyatları dikkate alınarak belirleniyor. Yeni yıla girilmesi ile birlikte hareketlenen piyasalar akaryakıta zam olarak yansıdı.

Son olarak alınan bilgilere göre benzin ve mazot fiyatlarınada zam yolda. Gelecek zam miktarı 95 kuruş olarak ön görülüyor. 95 kuruşluk zam cumartesi gününden itibaren motorin pompa fiyatına yansıyacak.

19 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 36,87 TL

Motorin litre fiyatı: 39,07 TL

LPG litre fiyatı: 19,85 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 36,78 TL

Motorin litre fiyatı: 38,97 TL

LPG litre fiyatı: 20,11 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 37,50 TL

Motorin litre fiyatı: 39,73 TL

LPG litre fiyatı: 20,29 TL

İZMİR