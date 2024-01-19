Akaryakıta beklenen zam geldi! Şimdi sıra yeni zamlarda! 19 Ocak akaryakıt fiyatları...
Vatandaşlar sürekli değişen akaryakıt fiyatlarından dolayı günlük olarak akaryakıt fiyatlarını aratıyor. Son olarak LPG'ye 40 kuruşluk zam gelmişti. Şimdi sırada benzin ve mazota gelecek zamlar var... İşte 19 Ocak akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları güncel döviz kurları, vergiler, yaşanan siyasi gelişmeler vr brent petrol fiyatları dikkate alınarak belirleniyor. Yeni yıla girilmesi ile birlikte hareketlenen piyasalar akaryakıta zam olarak yansıdı.
Son olarak alınan bilgilere göre benzin ve mazot fiyatlarınada zam yolda. Gelecek zam miktarı 95 kuruş olarak ön görülüyor. 95 kuruşluk zam cumartesi gününden itibaren motorin pompa fiyatına yansıyacak.
19 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin fiyatı: 36,87 TL
- Motorin litre fiyatı: 39,07 TL
- LPG litre fiyatı: 19,85 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin fiyatı: 36,78 TL
- Motorin litre fiyatı: 38,97 TL
- LPG litre fiyatı: 20,11 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 37,50 TL
- Motorin litre fiyatı: 39,73 TL
- LPG litre fiyatı: 20,29 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 37,69 TL
- Motorin litre fiyatı: 39,95 TL
- LPG litre fiyatı: 20,32 TL