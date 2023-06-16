UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolar açıklandı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak hakem ve kadrolar belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolar açıklandı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Letonya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Skonto

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)

Letonya: Purins, Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Emsis, Tobers, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # türkiye # letonya # 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığı
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