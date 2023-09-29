Victor Nelsson'un İstediği Maaş Belli Oldu! İşte Galatasaray'dan Alacağı Ücret

Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonuca varamadı.

Victor Nelsson'un İstediği Maaş Belli Oldu!

Nelsson'un yönetime zorluk çıkarmasının nedenlerinden biri de Davinson Sanchez transferi. Aslan, transfer sezonunun son günlerinde Tottenham'dan Davinson Sanchez'i kadrosuna kattı. Yıldız oyuncuya ise 3.2 milyon euro maaş vereceğini açıkladı.

Kolombiyalı oyuncunun maaşından etkilenen Nelsson'un Galatasaray'dan 2 milyon euro'nun üzerinde maaş beklentisi olduğu ortaya çıktı.

Bir Kez Daha Görüşecekler

Görüşmeler şu an için tıkanmış durumda. Ancak iki tarafın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi. Danimarkalı oyuncunun 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

Nelsson, kız arkadaşının doğum yapması nedeniyle Rams Başakşehir maçında forma giyememişti. Son oynanan İstanbulspor maçında ise 6 dakika görev aldı.

7 Milyon Euro'ya Transfer Edildi

Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Nelsson'un piyasa değeri ise 19 milyon euro olarak gözüyor.