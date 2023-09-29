Manchester United'da Anthony Gelişmesi! Takıma Dönüyor

Manchester United, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarının ardından kadro dışı bırakılan Anttony için bir açıklama yaptı.İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Antony'nin antrenmanlara ve takıma geri döneceği belirtildi. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Manchester United'da Anthony Gelişmesi! Takıma Dönüyor
Manchester United'da Anthony Gelişmesi! Takıma Dönüyor
Editör: Nihat Çarboğa

Manchester United'ın açıklamasında, davayla ilgili yeni gelişmeler oldukça durumun yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

Manchester United'da Anthony Gelişmesi! Takıma Dönüyor

Manchester United'ın açıklaması şu şekilde:

- İddiaların ortaya atıldığı haziran ayından bu yana Antony hem Brezilya'da hem de İngiltere'de polis soruşturmasında iş birliği yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Manchester United'da Anthony Gelişmesi! Takıma Dönüyor - Resim : 1

Manchester United, Antony'nin polis soruşturması devam ederken takıma ve antrenmanlara geri dönmesine karar vermiştir. Davayla ilgili yeni gelişmeler olduğunda durum yeniden gözden geçirilecektir."

Brezilyalı futbolcu, son olarak 14 Ağustos'taki Wolverhampton maçında forma giymişti.

Manchester United, ligde bu hafta sahasında Crystal Palece ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, 3 Ekim Salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

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