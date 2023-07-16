Anadolu'nun trepanlanmış kafatasları! Büyücülere ait bir şey miydi?

Türkiye'deki araştırmacılar, başka bir trepanlanmış kafatası ortaya çıkardılar. Ancak bu acımasız operasyon sihirbazların veya doktorların işi miydi? Nöroloji ve beyin cerrahisi akademik disiplinleri 16. yüzyıla kadar başlamamış olsa da, trepanasyon antik dünyanın birçok yerinde uygulandı ve bilinen en eski beyin cerrahisi prosedürü olarak kabul edildi.

'Başarılı' trepanasyon, bir cerrahın canlı bir bireyin kafatasından kemiğin bir bölümünü altta yatan yumuşak dokuya zarar vermeden kesmesi veya testereyle kesmesiydi. Şimdi, Türkiye'deki arkeologlar, üçgen kesitli 3.200 yıllık bir kafatası keşfettiler. Asıl soru şudur: Bu karmaşık ve ciddi anlamda riskli tarihöncesi prosedürü kim üstlendi?

TÜRKİYE'NİN TREPANLI KAFATASLARI

Eski Anadolu (modern Türkiye), son Buzul Çağı'ndan sonra erken Neolitik tarımcılar tarafından geliştirilen dünyadaki ilk bölgelerden biriydi . 1958'de eski Anadolu'da trepanasyonla ilgili ilk yayın yayınlandı ve ardından Anadolu'daki iskelet kalıntıları üzerinde yapılan antropolojik araştırmalar, trepanasyonun Neolitik çağlardan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uygulandığını gösteriyor. 2020 NovoScriptorium makalesine göre, şöyle ifade edildi:

- 23 farklı Anadolu yerleşiminden kırk kişinin kafataslarının trepanasyona tabi tutulduğu tespit edildi.

2009 yılında bir arkeolog ekibi, Türkiye'deki Neolitik Aşıklı Höyük arkeolojik alanında "yaşayan bir insanın en eski trepanasyonu" keşfinin ortaya çıkarıldığını duyurdu. Bu özel kafatası operasyonu MÖ 8000 civarında Çanak Çömleksiz Neolitik dönemde gerçekleştirildi. Van'ın Çatak ilçesine bağlı Uzuntekne Köyü'nün İçimli mezrasında Erken Demir Çağı nekropolünde yapılan kazılarda, zanaatın binlerce yıllık gelişimini gösteren trepanlı bir başka kafatası ortaya çıkarıldı.

Trepanasyon İçin Tıbbi ve Manevi Motivasyonlar

Türkiye'de yakın tarihli bu trepanlı kafatası, Erken Demir Çağı nekropolünde 2016 yılında başlayan kurtarma kazıları sırasında keşfedildi. Buluntu, geçtiğimiz günlerde Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazı ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılmıştı. Kültür ve Turizm. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Gulan Ayaz, keşfin 3 bin 200 yıl öncesine dayanan trepanasyonun "olağanüstü bir örneği" olduğunu söyledi. Ancak ekip, kafatasının neden trepanlandığını henüz belirlemedi.

2011 yılında yapılan bir çalışmanın yazarlarına göre, antik dünyada trepanasyon, "fiziksel yaralanmalardan zihinsel sağlık sorunlarına ve epilepsiye" kadar değişen şikayetleri tedavi etmeyi amaçlıyordu. Araştırmacılar, Neolitik dönemde trepanasyonun üç ana nedenini sıraladılar. İlki, negatif ruhları vücuttan atmak için yapılan büyüsel ya da dinsel girişimlerdi. İkinci bir neden, kabul törenleriydi; daha sonra, en az yaygın neden terapi, travma, tümörler, konvülsiyonlar, epilepsi, migren, bilinç kaybı ve davranış değişikliklerini tedavi etmekti.

TREPANLI KAFATASLI HASTALAR MI YOKSA KURBANLAR MIYDI?

Van'da bulunan 3 bin 200 yıllık trepanlı kafatasıyla ilgili yanıtlanmayan bir diğer soru da, kişinin ameliyattan sağ çıkıp çıkamadığı. Kaldırılan kısım bugün oldukça temiz görünse de, delme, kesme, kesme ve kafatasında bir delik kazıma eylemi, her hastanın hayatta kalmayacağı anlamına geliyordu. Bununla birlikte, Peru'dan elde edilen kanıtlar şunları ifade ediyordu:

- İnka İmparatorluğu'nun 100'den fazla tebaası da dahil olmak üzere birçok kişinin yaptığını

2018'de ABD'li arkeologlar ve bilim adamlarından oluşan bir ekip, farklı kültürler ve zaman dilimlerinde trepanasyonun başarı oranını sistematik olarak inceledi. Peru çevresinden MÖ 400 ile MS 1500'lerin ortalarına tarihlenen yüzlerce kafatası analiz edildi. Bu araştırmacılar, cerrahi deliğin etrafındaki kemikte herhangi bir iyileşme belirtisi yoksa, hastanın ameliyat sırasında veya ameliyattan kısa bir süre sonra öldüğünü belirtmişlerdir. Ancak açıklığın çevresinde düz kemik saptandığında bu, hastanın işlemden sonra uzun yıllar hayatta kaldığını gösterdi. Edwardsville'deki Southern Illinois Üniversitesi'nden bir biyoarkeolog olan Corey Ragsdale, Peru örneğinde, artan trepanasyon hayatta kalma oranlarının "yöntemlerini 1000 yıldan fazla rafine ettiğini" gösterdiğini söyledi.

Türkiye'deki bu trepanlanmış kafatasının cerrahi deneğinin ameliyattan sağ çıkıp çıkmadığını öğrenmek için beklememiz gerekecek, ancak bu trepanasyonun bir sihir mi yoksa ilaç mı olduğunu muhtemelen hiçbir zaman bilemeyeceğiz.