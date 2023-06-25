En saçma savaşlar: Mısırlılar büyük bir savaşı kediler yüzünden kaybettiler

Kediler Mısır'ın koruyucuları olarak görülüyordu. Mısırlıları zehirli yılanları öldürerek ve firavunları koruyarak koruyan kedilere ilişkin referanslar , Mısır'ın Birinci Hanedanlığı'na kadar uzanmaktadır . Kedi kültünün bu kadar popüler olmasına şaşmamalı.

Ne yazık ki Mısırlılar için, düşmanları inançlarını onlara karşı kullanmaktan geri kalmıyordu. MÖ 6. yüzyılda Mısırlılar, Mısır topraklarını ele geçirmeye çalışan Pers işgalcilerle savaşmakla meşguldü. Çatışma acımasızdı ve her iki taraf da bir avantaj için çaresizdi.

Pelusium Muharebesi'nde Pers Kralı II. Cambyses, Mısırlıları saldırmaktan caydırmak için savaşçılarına kalkanlarına kedi resmi yapmalarını emretti. Persler savaşa girdiklerinde bunu büyük bir kedi grubunun arkasından yaptılar.

Mısır kuvvetleri, tanrılarının gazabını çekme riskini almak istemediler ve derhal Perslere teslim oldular. Zafer belirleyici oldu ve Persler Mısır'ın yeni hükümdarları olduktan kısa bir süre sonra. Bu savaş genellikle psikolojik savaşın kaydedilen en eski örneklerinden biri olarak tanımlanır.