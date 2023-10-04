İngiltere'de Özenle Gömülmüş Romalı Köle Mezarları Bulundu

Bir zamanlar Britanya'da büyük bir antik villa olan yerin yakınında bir Romalı köle mezarlığı bulundu. Mezarların birçoğu çok sıra dışı şekildeydi ve Roma'nın yerel Britanyalıların kültürü ve inançları üzerindeki etkisine dair bir fikir vermektedir. Bu bulgu aynı zamanda araştırmacıların Roma Britanya'sındaki köleliğin doğasını daha iyi anlamalarına da olanak tanıyor.

Mezarlık İngiltere'nin güneybatısındaki Somerton, Somerset'te bulundu . Alan, işçiler tarafından yeni bir okulun inşaatı sırasında ortaya çıkarıldı. İlgili yetkilileri uyardılar ve konu South West Heritage Trust tarafından araştırıldı. Araştırmacılar, bulunan çanak çömlek ve madeni para parçalarına dayanarak buranın MS 1. yüzyıla tarihlenen bir Roman-İngiliz mezarlığı olduğunu tespit etti. Bir zamanlar bölgede bulunan büyük bir villanın ek binalarının yakınında bulundu.

Romalı Köle Mezarları

Toplamda yaklaşık 50 Roma köle mezarı ortaya çıkarıldı ve bunlar, işgalden önceki gömme uygulamaları ile gömülmemiş. Ölenler, büyük bir titizlikle, üzeri kapatılmış ve üzeri levhalarla kapatılmış mezarlara yerleştirildi. Bir cenaze töreninde bu levhalar, ölü kişinin gömülmeden önce içine yerleştirildiği, sanduka olarak bilinen kutuya benzer bir özellik oluşturmak için kullanıldı. South West Heritage Trust ile çalışan ve kazıya katılan Steve Membery, mezarlar hakkında şunları söyledi:

- Aslında bu mezarları onlar inşa etti. Bunlara çok daha fazla özen gösterildi.

Arkeologlar ilk başta ölenlerin yerel seçkinlerin üyeleri olduğuna inanıyordu. Bunun nedeni, cenazelerine gösterilen büyük özen ve mezarlığın bir zamanlar bir villa kompleksinin yakınında olmasıydı. Üstelik İmparator Vespasianus dönemine ait bir madeni para gibi mezar eşyalarının varlığı, onların yaşamları boyunca varlıklı olduklarını gösteriyor. Başlangıçta ölülerin villadan geldiği ve Romalılaştırılmış yerel Kelt nüfusunun üyeleri olduğu varsayılmıştı.

Romalı Kölelerin Britanya'daki Görevi

Artık mezarlığa gömülenlerin hepsinin en alt sınıftan kişiler olduğuna inanılıyor. Güvene sahip tarihi bir çevre görevlisi olan Membery, konu hakkında şunları söyledi:

- Tüm cenazelerin bir Roma villasında çalışan insanlar olduğundan çok eminiz." Bunlar neredeyse kesinlikle villa sahiplerinin arazisinde çalışan tarım işçileriydi. Bazıları villada hizmetçi olabilir.

Ölenlerin kesin durumu bilinmiyor, ancak yaptıkları işin karşılığında onlara ödeme yapılmış olması pek olası değil. Membery, WordsSideKick.com'a göre şunları söyledi:

- Diğerleri villada yaşayan ve kölelikten biraz daha iyi bir statüye sahip olan efendilerine bağımlı olabilirler. Roma İmparatorluğu'nda kölelik yaygındı ve birçok biçime bürünüp farklı özelliklere sahipti.

Antik Roma Kölelerinin Mezarlarında Bulunanlar Tarihe Işık Tutuyor

Tarım emekçileri ve hizmetçilerin özenle ve hatta mezar eşyalarıyla gömülmeleri, araştırmacılara onların yaşamları hakkında çok şey anlatabilir. Açıkçası bazı insanlar, muhtemelen aile üyeleri, kendilerine uygun bir cenaze töreni yapılması için büyük çaba harcadılar. Ayrıca bazılarının yanında bulunan mezar hediyeleri, kölelerin kişisel servet bile biriktirebildiklerini gösteriyor.

Bazı mezarlarda çok küçük çiviler bulunmuştur. Bunların uzun zaman önce toprakta çürümüş olan kabaralı çizmelerden geldiğine inanılıyor. Bu çizmelere köleler ve diğerleri tarlada çalışırken ihtiyaç duyardı. Bu, onların Romalı köle olduklarına inanılıyorsa, efendilerinin onlara ayakkabı ve giyecek sağladığını gösteriyor olabilir.