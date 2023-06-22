Japonya'nın yasak inancı: japonya'nın gizli insanları

1614'te, Hristiyanlığın yasadışı ilan edilmesiyle Japonya'da bir zulüm fırtınası yaşanmıştı. Baskılar, misyonerlerin tutuklanıp infaz edilmesine yol açarak, Hristiyanlığa sadık kalanları yeraltına itti.

JAPONYA'DA HRİSTİYANLIK YASAK MIYDI?

'Kakure Kirishitan' veya 'Gizli Hristiyanlar ' olarak bilinen bu cesur inananlar, inançlarından vazgeçmeyi reddederek iki yüzyılı aşan gizli bir yolculuğa çıktılar. Gizli Hıristiyanlar, yakalanmaktan kaçınmak için Hıristiyan inançlarını Budizm ve Şinto'nun unsurlarıyla ustaca birleştirerek dinlerinin büyüleyici bir melez versiyonunu oluşturdular. Tapınmaları, tümü kapalı kapılar ve gizli odalar arkasında korunan gizli ritüeller ve gizli semboller arasında heyecan verici bir dansa dönüştü.

Gizli Hıristiyanlar, fısıldanan dualar ve gizli öğretilerle inançlarını nesilden nesile aktararak, inanışlarını canlı tuttular. Yazılı metinlere el konuldu ve yakıldı, ancak bağlılıklarının ateşi söndürülemedi.

Yasak inançlarının iplerini Japon geleneğinin duvar halısıyla birbirine örerek gölgelerde gezindiler. 19. yüzyılda güneş sonunda yüzlerine gülmüştü. Japonya'nın felsefik soyutlamasının sona ermesiyle, dayanıklılıkları ve sarsılmaz ruhları ile göz kamaştıran "Gizli Hıristiyanlar" ortaya çıktı.