Mısır'ın en ölümcül silahına bakış: Khopesh'in öfkesini serbest bırakmak

Mısır bilimin genellikle gözden kaçan bir alanı belki de en önemlilerinden biri, Eski Mısır'ın inanılmaz derecede etkileyici askeri teknolojisidir. Örneğin, eski Mısır'ın nihai silahı olan Khopesh'i ele alalım. Kıvrımlı bıçağı, zırhı ve eti kolaylıkla dilimleyerek düşmanların kalbine korku salmak için tasarlandı. Geçmişi MÖ 2500'e kadar uzanan Khopesh , hem firavunlar hem de savaşçılar için tercih edilen bir silah haline geldi . Yüzyıllar boyunca, her biri bir öncekinden daha ölümcül olan farklı varyasyonlara dönüştü. Ancak yeni silahlar ortaya çıktıkça, Khopesh sonunda kullanım dışı kaldı ve arkasında bir güç ve hassasiyet mirası bıraktı. Bugün Khopesh, eski Mısır'ın askeri gücünün bir sembolü olmaya devam ediyor., benzersiz tasarımı ve zengin tarihi ile akademisyenleri ve meraklıları büyüledi.