Orta Çağ'ın Acımasız Kraliçesi Kanlı Mary! İngiltere'deki Mezhep Savaşları

Genellikle "Kanlı Mary" olarak bilinen İngiltere Kraliçesi I. Mary, tarihin çalkantılı bir döneminde hüküm sürdü. İngiltere'de Kanlı Mary zamanında din anlayışı tamamen sıkı bir yönetimdeydi ve Kanlı Mary, Katolik inancını takip etmeyenlere karşı uyguladığı acımasız zulümler ile ünlüdür.

Kanlı Mary'nin Zulümleri Halkı Eve Kapattı

Kanlı Mary'nin saltanatı, İngiltere tarihinde toplu infazlar, kazığa bağlanarak yakılmalar ve dinsel uyumun amansız arayışıyla damgalanan karanlık bir sayfaya tanık oldu. Onun yönetiminin en tüyler ürpertici yönlerinden biri, sapkınlığı ortadan kaldırma konusundaki ateşli kararlılığıydı. Mary'nin Katolik inancına olan tutkusu, Protestan inançlarından vazgeçmeyi reddeden yüzlerce kişinin idam edilmesine yol açtı. Özellikle Canterbury'nin eski Başpiskoposu Thomas Cranmer onun dinsel tasfiyelerinin kurbanı oldu.

Kanlı Mary'nin İspanyol Philip ile evlenmesi tebaası arasında endişelere yol açtı. Pek çok kişi İngiltere'nin Habsburg İmparatorluğu'na ve Papa'ya boyun eğeceğinden korkuyordu. Mary'nin bu evlilik konusundaki sarsılmaz arayışı, Lord Wyatt'ın önderlik ettiği bir isyana bile yol açtı; Mary bu isyanı acımasızca bastırdı ve potansiyel muhaliflere sert bir uyarı olarak onu ve diğer 90 kişiyi idam ettirdi. Mary'nin saltanatının belki de en şok edici yönü kendi ailesine karşı acımasız muamelesiydi. Kız kardeşi hakkında kendince kurduğu psikolojik sıkıntıları kız kardeşi Elizabeth'i Londra Kulesi'ne hapsetmesine neden olacaktı ve onu devirmeye yönelik bir komployu ortaya çıkardı. Komploya karışanlar acımasız bir ölüm şekli ile idam edildi.