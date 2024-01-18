Osmanlı'nın kaçırdığı büyük fırsat! O padişah kabul etseydi...

Tarih, bazen inanması güç tesadüflerle doludur. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı'nda ölen ilk ve son İngiliz askerinin mezarları birbirine 6 metre uzaklıkta bulunur ve bu hiçbir planlama yapılmaksızın tesadüfen gelişmiştir.

Peki size, günün birinde Amerika kıtasını keşfedecek olan Kristof Kolomb'un Osmanlı padişahı II. Bayezid'in huzuruna çıktığını söylesek, inanır mıydınız?

Dedik ya, tarih ilginç rastlantılarla doludur ve 'keşke'lerin bu noktada hiçbir değeri yoktur.

1484’te Portekiz Kralı'ndan gemi isteyen Kristof Kolomb, çıkmayı planladığı deniz yolculuğuna destekçi bulamadı.

Cenovalı kaşif, 1484'te Kuzeybatı Karadeniz'de Kili ve Akkirman seferine çıkan Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Sultan İkinci Bayezid'e müracaat etti.

Gerisini, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan dinleyelim:

Bir papazın refakatinde sultanın yanına gelen Kolomb, "İkinci Bayezid'den sultanın adına yeni ülkeler keşfedebilmek için emrine gemiler vermesini istedi". Ancak zaten Avrupalıların elinde bulunan kardeşi Cem Sultan ile uğraşan Osmanlı sultanının, tuhaf bir şekilde karşısına çıkan Kolomb'a ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Tarihi hadiselerin seyrinden olumlu bir cevap vermediği anlaşılıyor.

... İmparatorluğu, Kolomb'un 1492 yılında Amerika'yı keşfinden, kısa bir süre sonra haberdar oldu. Çizdiği haritalarla tarihe geçen büyük denizcimiz Piri Reis, amcası Kemal Reis'in bir savaşta esir aldığı, Kolomb'la üç kez Amerika'ya gitmiş olan bir İspanyol'dan Amerika'yı nasıl keşfettiklerini öğrendi. Kolomb'un yaptığı Amerika kıyılarını gösteren harita da Piri Reis'in eline geçmişti. Piri Reis, esir İspanyol'dan Kolomb'la ilgili dinlediklerini 1513 tarihli meşhur dünya haritasının üzerine kaydetti. Haritanın üzerinde Amerika'nın keşfiyle ilgili ilginç bilgiler vardır. Piri Reis, Kolomb'un Amerika'yı keşfedişinin hikâyesini şöyle anlatır:

"İşbu kenarlara Antilya derler. 1492 yılında bulunmuştur. Amma şöyle rivayet ederler kim Ceneviz'den bir kâfir adına Kolonbo derler imiş, bu yerleri ol bulmuştur. Kolonbo'nun eline bir Kitap gelmiş ki Mağrib Denizi'nin (Atlantik Okyanusu) sonunda kıyılar ve adalar ve türlü türlü madenler ve dahi elmas dağı vardır deyü bu kitapta yazar. Kolonbo kitabın tamamını okuyup, Cenevizli devlet adamlarına bu okuduklarını anlatıp, gelin bana iki tane gemi verin, varayım, ol yerleri bulayım der. Bunlar, "Mağrib Deryası'nın sonu mu bulunur? Havası kötüdür" derler. Kolonbo görür ki Cenevizlilerden çare yok, gider, İspanya Beyi'ne varır, hikâyesini bir bir arz eder. Onlar dahi Cenevizli gibi cevap verirler. Ancak Kolonbo bunlara bıktıracak kadar ısrar eder. Sonunda İspanya Beyi iki gemi verip, baştan aşağı silahla donatıp "Ey Kolonbo, eğer senin dediğin gibi olursa, seni o bölgeye kapudan edeyim" deyip, Kolonbo'yu Bahr-i Mağrib'e gönderdi".

'II. BAYEZİD 'HE' DESEYDİ, AMERİKA TÜRKÇE KONUŞACAKTI'

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı, Kristof Kolomb'un yardım talebine ilişkin, "Osmanlı Sultanı 2. Bayezid tamam deseydi ABD'de Türkçe konuşulacaktı" sözlerini sarf eder.