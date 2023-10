Tutankhamun'un Mezarı'ndan Görmemiş Olabileceğiniz İnanılmaz Hazine

Howard Carter'ın 1922'de firavun Tutankhamun'un mezarını keşfetmesi sayesinde, M.Ö. 1323'te 20 yaşındayken ölen firavun Tutankhamun'dan daha tanınmış bir Firavun yoktur. Tutankhamun'un mezarının keşfinin 100. yıl dönümü, arkeolojide çığır açan bir an! Tutankhamun'un mezarında bulunan 25 şaşırtıcı hazineyi paylaşıyoruz.

Tutankhamun'un Mezarında Bulunan 25 Şaşırtıcı Hazine

Tutankamon'un mezarındaki ritüel yatağın detayı

Üç Bokböceği ile Göğüs, Tutankhamun'un mezarı

İki adet yaslanmış aslan bulunan fildişi koltuk başlığı. Portland, Oregon'daki Oregon Bilim ve Endüstri Müzesi'ndeki King Tut'un Keşfi sergisinde fotoğraflandı. ( Mary Harrsch / Flickr) Kafalık, eski Mısır'da yastığa eşdeğerdi ve uyku sırasında başı yüksekte tutacak şekilde tasarlanmıştı.

Tutankhamun'un mezarında bulunan altın taht. Tahtın ön tarafında firavunun günlük yaşamından bir sahne tasvir edilmiştir: Genç Tutankhamun rahat bir pozda otururken, karısı Ankhesenamun kocasının omzunu parfüm yağlarıyla ovuşturuyor.

Tutankhamun'un mezarında bulunan altı arabadan biri. Titizlikle oluşturulan bu röprodüksiyonlar, New York City'deki The Discovery of King Tut sergisinde fotoğraflandı.

Tutankhamun'un mezarının girişini koruyan Anubis Tapınağı bulundu. Yaldızlı ahşaptan yapılmış yamuk sunağın üzerinde bir Anubis heykeli yer alıyor. Mısır Müzesi, Kahire.

Kral Tutankhamun'un mezarından ankh şeklinde makyaj kutusu. New York City'deki King Tut'un Keşfi sergisinde fotoğraflandı.

Tutankhamun'un mezarından çıkan bacaklı hiyeroglif sandık

Kral Tutankhamun'un mumyasında bulunan, uçları şahin başlı, yarı değerli taşlardan yapılmış tasma. New York City'deki The Discovery of King Tut" sergisinde fotoğraflandı.

utankhamun'un mezarında bulunan ve çocukluğunda kullanmış olabileceği, abanozdan yapılmış, fildişi kakmalı, çocuk boyutunda sandalye ve tabure. Portland, Oregon'daki Oregon Bilim ve Endüstri Müzesi'ndeki King Tut'un Keşfi sergisinde fotoğraflandı.

Tutankhamun'un mezar hazinesinden, Yukarı ve Aşağı Mısır'ı sembolik olarak birleştiren Nil tanrılarının, kaymaktaşı, altın, fildişinin temsillerini içeren kozmetik yağ kabı.

Kral Tut'un mezarında bulunan fildişi çıngırak ve süslü kamış kalem kutusu. Portland, Oregon'daki Oregon Bilim ve Endüstri Müzesi'ndeki King Tut'un Keşfi sergisinde fotoğraflandı.

Tutankhamun'un mezarından süslü bir altın taht ve ayak dayama yeri

Kral Tutankhamun'un mezar hazinesinden kaymaktaşı ve fildişi tekne heykeli.

Kral Tut'un mezarında bulunan kartuş şeklindeki saklama sandığı.

Kral Tutankhamun'un mezar hazinesinden, alçı kaplı ve boyalı ahşaptan süslü saklama sandığı.

Kral Tutankhamun'un mezar hazinesinde bulunan ritüel yatağındaki altın hayvan kafasının detayı.

Tutankhamun'un iç organlarını (akciğerler, mide, bağırsaklar ve karaciğer) içeren dört kanopik kavanoz.

Tutankhamun'un mezarında bulunan bir oyun kutusu ve Ur Kraliyet Oyunu oyununu oynamak için parçalar.

Kral Tutankhamun'un kalçasının etrafındaki kuşakta bulunan altın hançer.

Kral Tutankhamun'un altın sandaletleri ve parmak koruyucuları.

Tutankhamun'un mezar hazinelerinden yatağı

Tutankhamun'un mezarında bulunan 35 model tekneden biri.