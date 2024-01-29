Varlığı tartışmalara neden olan Babil Asma Bahçeleri nerede? Babil Asma Bahçeleri nasıl yok oldu?

Babil'in Asma Bahçeleri, antik dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak kabul edilir ve tarih boyunca sayısız insanın hayal gücünü cezbetmiştir. Ancak bu efsanevi yapı hakkında kesin bilgilere sahip değiliz; hatta varlığı bile tartışmalıdır. Günümüzde medeniyetin ilk tohumlarının atıldığı yer olarak kabul edilen Mezopotamya sınırında olan Irak'ta kuruldupu biliniyor. Bazıları her ne kadar Musul dese de kalıntısının olmaması kafa karıştırıcı.

BABİL ASMA BAHÇELERİ NASIL YOK OLDU?

Babil'in Asma Bahçeleri'nin M.Ö. 600'lü yıllarda, Babil Kralı Nebukadnezar II tarafından inşa edildiği düşünülür. Bazı hikayeler, bu bahçelerin kralın Medyalı eşi Amyitis'e memleketinin dağlarını hatırlatması için yapıldığını iddia eder.

Bu bahçeler teraslı bir yapıya sahip olabilir ve su, bir tür pompa sistemi ile yüksekliklere taşınmış olabilir. Bitkilerin bolca yetiştiği ve gölgelik alanlar sağladığı tahmin edilir.

Babil'in Asma Bahçeleri'nin kesin arkeolojik kanıtları bulunamamıştır. Babil kenti üzerine yapılan kazılarda böyle bir yapıya dair açık kanıtlar ortaya çıkmamıştır.

Bazı araştırmacılar, Asma Bahçelerin aslında Babil'de değil, Asur'un başkenti Ninova'da olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu teori, Asur Kralı Sanherib'in bahçeleri ve su mühendisliği hakkındaki kayıtlara dayanmaktadır.

Antik yazarlar tarafından anlatılan hikayeler ve yazıtlar, bu bahçelerin muazzam güzelliğinden bahseder. Bununla birlikte, bu kaynaklar zaman zaman abartılı ve mitolojik unsurlar içerebilir.

Babil'in Asma Bahçeleri, modern edebiyat, film ve sanatta sıkça kullanılan bir tema olmuştur ve tarihin ve arkeolojinin gizemli yönlerini temsil eder.

Sonuç olarak, Babil'in Asma Bahçeleri'nin gerçekten var olup olmadığı, ve varsa nasıl bir yapıya sahip olduğu hala bir gizem olarak kalmaktadır. Bu yapı, hem tarihsel hem de mitolojik olarak insanlık tarihinin en büyüleyici eserlerinden biri olarak kabul edilir.