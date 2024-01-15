2024 Ayasofya Camii ücretli mi oldu? Ayasofya Cami giriş ücretleri ne kadar?

Ayasofya, cami statüsünde yer aldığı için girişi ücretsizdi. Ancak UNESCO'nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden sonra Ayasofya Camii için yeni ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçilme kararı alınmıştı.

AYASOFYA CAMİİ ÜCRETLİ Mİ OLDU?

15 Ocak 2024 tarihinden itibaren Ayasofya'ya girişler ücretli olacak. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan bu karar üzerine turistler bilet almadan camiiyi ziyaret edemeyecek. Camii aynı zamanda namaz saatlerinde diğer tarihi camiiler gibi ziyarete kapatılacak. Ayasofya, eski adıyla Kutsal Bilgelik Kilisesi ve Ayasofya Müzesi veya günümüzdeki adıyla ise Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'dir. 86 yıldan sonra ilk kez 24 Temmuz 2020'da yeniden camii olarak kullanıldı. Turist sayısı oldukça yoğun olan Ayasofya için ücret belirlendi.

AYASOFYA CAMİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve 15 Ocak'ta hizmete alınacak gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı. Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı tarihi camiye, güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi. Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulunun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı. Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alacak. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 Euro oldu.