Almanya'dan Tarkan'a veto! Maaş bordrosu istediler

1990'lı yılların başından şimdiye kadar yaptığı işlerle kariyerinde başarıyı yakalamış isimlerin başında gelen Tarkan Türkiye'nin megastarı.Tarkan, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazinin yakın markaja aldığı isimlerin başında geldi.

ALMANYA'DAN TARKAN'A VETO!

Bir zamanlar genç kızların sevgilisi olan Tarkan'ın 2016 yılında hiç beklenmedik şekilde bir hayranıyla evlenmişti. Şimdilerde oldukça mutlu bir evlilikleri olan çiftin evlendiklerini ilk duyanlar tepkilerini gizleyememişti. 2018 yılında ise biricik mega starımız Tarkan baba olmuştu. Türkiye'nin en iyi seslerinden biri olan Tarkan ve eşi Pınar Dilek bebeklerine 'Liya' ismini vermişlerdi.

Bir süredir de Almaya'da yaşayan Tarkan, beş yaşındaki kızı Liya’nın büyümesi nedeniyle daha büyük bir eve geçmek için adım attı. Almanya’nın Münih kenti yakınlarındaki Starnberg Gölü kenarında bir ev bulan sanatçıdan, emlakçı kira bedeli olarak aylık 5 bin euro istediği ev için Tarkan’dan maaş bordrosu istedi. Bu durum üzerine şoke olan Tarkan ve eşinin başka bir ev bakma yolunda arayışları devam ediyor. Eşi Pınar Dilek her ne kadar “Türkiye’nin Megastar’ı” diyerek tanıtmaya çalışsa da başarılı olamadı.