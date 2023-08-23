Çiçek açmıyorsa açmasını sağlayacak teknik! Haftada bir denenmeliymiş

Bazı çiçekler yavaş açar veya hiç açmazlar. Peki, bu sorunu nasıl çözebiliriz?

Çiçeklerin daha hızlı açmasını sağlamak için kullanabileceğiniz bir yöntem var: Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bir çözelti.

Bu çözelti, bitkilerin büyümesini hızlandıran doğal bir hormon olan sitokinin içerir. Sitokinin, bitkilerin hücre bölünmesini ve büyümesini teşvik eder. Bu sayede çiçekler daha hızlı büyür ve açılır.

Uygulama oldukça basit. Bir litre suya bir çay kaşığı sitokinin ekleyin ve çözeltiyi bitkilerinize püskürtün. Bu işlemi haftada bir kez tekrarlayın.

Ancak, her bitki aynı değildir. Bazı bitkiler sitokinin kullanımına karşı hassastır ve bu nedenle uygulama öncesinde bitkinizin bu çözeltiye tepki verip vermediğini kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca, sitokinin miktarını da doğru şekilde ayarlamanız gerekiyor. Fazla sitokinin bitkilere zarar verebilir.

Evimdergisi.com.tr sitesindeki bilgilere göre ise; Bitkilerin gelişme süreci bulundukları ortam koşullarına ve bakımına göre farklılık gösterir.

Aldığı ışık, uygun toprak karışımı, besin takviyesi, sulama, bulunduğu kap, ortamın sıcaklığı, nemi gibi birçok etken bu büyümede aktif rol oynamaktadır.

Bitkilerin yine hepsi kısa sürede gelişim gösteremez. Göstermesi içinde yanlış uygulamalardan mutlaka kaçınmak gerekir. Bilinmeyen besin takviyeleri ve bu takviyelerin bilinçsiz kullanımı nedeniyle bitkilerinizi kısa süre içerisinde kaybedebilirsiniz.

Mutlaka bakım sağlayacağınız bitkiyi önceden tanımalı ve ona göre bakımını gerçekleştirmelisiniz. Genellikle bu durumun tam tersi yaşanmaktadır. Bitkinin bakım koşulları bilinmeden temin edilir ve sonrasında ortam koşullarını sağlamakta zorluk yaşanır. Bu durumda çoğu zaman hüsranla sonuçlanır.

BAKIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Bitkinizi iyi tanıdığınız takdirde ona sağlayacağınız ortamda doğal sürecinde gayet sağlıklı gelişim gösterecektir ve bunun için ekstra bir arayışa girmenize gerek kalmayacaktır.

Bitki bolca ışıktan faydalanmayı seviyorsa ona uygun bir köşe ayarlayabilirsiniz. Bitki nemli toprak seviyorsa nem tutma özelliği yüksek bir toprak karışımı hazırlayabilirsiniz. Bitki bol hava almayı seven bir bitkiyse düzenli havalandırdığınız bir iç mekanda yer açabilirsiniz. Nemi çok seven bir türse ortamda nem seviyesini arttırabilecek yardımcı materyaller kullanabilirsiniz. Ekstra besin takviyeleri içinde türü çok iyi tanımalı ve içeriği uygun besinler kullanmayı ihmal etmemelisiniz.