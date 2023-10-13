Dilan Polat ve Engin Polat'ın Tüm Mal Varlıklarına El Konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu da ortaya çıkmıştı.



Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.