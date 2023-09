Dünyanın en iyi çorbaları "Çorba: Küresel Bir Tarih" kitabı yazarına göre: Türkiye'den o lezzette bizi temsil ediyor

"Çorba: Küresel Bir Tarih" kitabının yazarı Janet Clarkson, çorbanın en eski temel yiyecek olduğunu söyledi. Her kültürün kendine özgü çorbası olduğunu belirten Janet Clarkson, ilk insanların Bronz Çağı'ndan başlayarak çorba kapları ürettiğini söylüyor. Bronz Çağı'nda insanların yemek kültürü gelişmemiz olsa da Bambu yaprağından, kaplumbağa kabuğuna kadar her şeyi kaynatarak her şeyi tükettiğini söyleyen Janet Clarkson, dünyanın en iyi çorbalarını kendince sıraladı ve Türk mutfağından o çorbayı eklemeyi ihmal etmedi.

1. BANGA - NİJERYA

Banga veya ofe akwu, palmiye meyvesi, sığır eti veya kurutulmuş balık, sebzeler ve tuz ve kırmızı biber gibi baharatlarla yapılan lezzetli bir Nijerya çorbasıdır. Çorba geleneksel olarak çeşitli fufu yemekleri ile eşleştirilir. Yemeğin adı iki kelimeden türetilmiştir: çorba veya güveç anlamına gelen ofe ve palmiye meyvesi anlamına gelen akwu. Bu çorbanın birçok çeşidi vardır ve farklı isimlerle bilinir.

2. PHO BO - VİETNAM

Pho'nun sığır eti bazlı bu versiyonu, çeşitli kesimler ve sığır eti parçalarıyla hazırlanır. stok, sığır kemiklerinden, incikten, öküz kuyruğundan ve boyundan yapılır, üst malzemeler ise ince dilimlenmiş yağlı göğüs eti, yan kısım, göz çevresi içerir. biftek, işkembe, pişmiş ve çiğ sığır eti içerir.

Sığır eti pho genellikle tarçın, yıldız anason, karanfil, kakule ve kişniş gibi kurutulmuş baharatlarla tatlandırılır. Yemek, pirinç eriştesi ile birlikte bir kasede sıcak olarak servis edilir ve üzerine genellikle kişniş, dilimlenmiş soğan ve doğranmış yeşil soğan eklenir.

Yanında genellikle fasulye filizi, limon dilimleri ve dilimlenmiş acı biber içeren bir tabak bulabilirsiniz, böylece herkes kendi zevkine göre garnitürler ekleyebilir. Hoisin ve Sriracha sosları da sıklıkla görülen temel ürünlerdir.

3. BOUİLLABAİSSE

Bu geleneksel Provençal balık çorbası (ve güveci), 18. yüzyılda Marseillaise balıkçıları tarafından ilk kez hazırlandığında ortaya çıktı; balıkçılar, günlük avlarından arta kalanları kullanarak ağlarında bulunanları en iyi şekilde değerlendirerek hazırlıyorlardı.

Marsilya'nın imza yemeğini bu kadar farklı kılan bir diğer şey de canlı turuncu renginin yanı sıra, başta safran, rezene ve portakal kabuğu rendesi olmak üzere çeşitli Provençal bitki ve baharatlardan kaynaklanan tat ve aromalardır. Beyaz şarap ve anason likörü ile özenle karıştırılan bouillabaisse geleneksel olarak iki tabakta servis edilir: kalın, zengin çorba, rouille sosu ve sarımsakla ovuşturulmuş krutonlar veya kızarmış ekmekle birlikte sunulurken, balık ve kabuklu deniz ürünleri ayrı olarak servis edilir.

4. CALDO VERDE - PORTEKİZ

Caldo verde, çoğu Portekizli ailenin evinde tükettiği, Portekiz'e özgü popüler bir çorbadır, ancak aynı zamanda bazı lüks restoranlarda da servis edilmektedir. Bazı bölgesel farklılıklar olsa da genellikle patates, kara lahana, zeytinyağı ve bir miktar tuz karışımıyla yapılır.

Geleneksel olarak caldo verde, haşlanmış ve dilimlenmiş chorizo ​​​​sosisi ile servis edilir , ancak bunun yerine başka et türleri de kullanılabilir. Portekiz'in kuzeyinde insanlar bazen karalahana yerine lahana kullanırlar. Yemeğin kökeni 1936 ile 1976 yılları arasında Minho adlı eski bir eyalette ortaya çıktı.

Bugün bölge Viana do Castelo ve Braga olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Çorba, çeşitli kutlamalar, düğünler ve benzeri şenlikler sırasında, genellikle ana yemekten önce başlangıç ​​olarak servis edildiğinde ve ideal olarak geleneksel Portekiz mısır ekmeği olan broa eşliğinde servis edildiğinde favoridir.

5. ÇORBA FRİKİ - CEZAYİR

Chorba frik olarak bilinen geleneksel çorba, Cezayir diyetinin temel taşlarından biridir. Et, nohut ve freekeh (veya frik ) adı verilen eski bir tahıldan yapılan, domates bazlı bir çorbadır. Çanak, yemeğe tipik bir oryantal lezzet veren nane veya kişniş gibi geleneksel Cezayir baharatlarıyla tatlandırılıyor.

Ana maddesi olan frik, birçok Cezayir yemeğinde sıklıkla kullanılan bir tahıldır. Akdeniz ve Arap ülkelerine aşina olan bu eski tahıl, alışılmadık bir yeşil renge sahiptir ve daha popüler olan bulgura olan bulgura benzemektedir. Chorba frik, genellikle ülkenin doğu bölgeleriyle ilişkilendirilen bir yemektir.

Oldukça besleyici olduğundan genellikle tek başına servis edilir. Çeşitli ekmekler veya geleneksel Cezayir pidesi kesra genellikle yanında servis edilir. Yemek genellikle Ramazan ayında orucu açtıktan sonra servis edilir. Ramazan ayında, bir kase chorba frik genellikle içi kıymayla doldurulmuş çıtır bir hamur işi olan börekle birlikte servis edilir.

6. CAMARONES CHUPE ÇORBASI - PERU

Chupe de camarones, uzun ve sıradışı bir geçmişi olan popüler bir Peru karides çorbasıdır. Çorba tipik olarak balık suyu, taze karides, soğan, yumurta, süt, peynir, sarımsak ve sarı patatesten yapılır; pirinç, fasulye, havuç ve bezelye ise her zaman olmasa da sıklıkla kullanılır.

Yemek geleneksel olarak derin kaselerde servis edilir ve maydanozla süslenir. Son yıllarda yemek tarihçileri, chupe de camarones'in aslında patates, lama eti ve otlardan yapılan kalın bir Arequipeño güvecinden evrimleştiğini ortaya çıkardı. Yemeğe chuwa misa (aydınlatılmış derin kase) adı verildi ve 16. yüzyıldan önce hazırlandı.

İspanyol fethinden sonra yerel halk karides yakalamaya başladı ve bu süreçte karides ceviche ve karides sote hazırladı. İspanyollar bölgeye süt ve peynir gibi yeni malzemeler getirip bunları karides sotesine ekleyerek chupe de camarones'i yarattılar.

7. GAZPACHO - İSPANYA

Sıcak bir yaz günü için mükemmel bir lezzet olan gazpacho, ezilmiş domates, ince doğranmış salatalık, soğan, biber, kruton, sirke ve zeytinyağından oluşan soğuk bir çorbadır.

Yemek, eşlerin sıcak yaz güneşinden serinlemek için tarlada eşlerine getirdikleri hafif bir öğle yemeği olarak başladı. Kısa bir süre sonra büyük yemeklerin sonunda servis edilmeye başlandı, ancak dünya genelinde popüler bir yaz çorbası oldu.

Çeşitleri ne olursa olsun, tüm gazpacholar üç temel malzemeden oluşan ortak bir özelliği paylaşır: ekmek, sirke ve yağ.

8. YER FISTIĞI ÇORBASI - AFRİKA

Fıstık çorbası, Virginia kökenli geleneksel bir Afrika çorbasıdır. Eyaletin her bölgesinin kendi fıstık çorbası versiyonu olmasına rağmen Fıstık Çorbası versiyonu genellikle öğütülmüş fıstık, tavuk suyu, soğan, kereviz, sarımsak, un, domates, Tabasco, Worcestershire sosu, yer fıstığı yağı, tuz, ve biber.

Öğütülmüş fıstık ve tavuk suyu, bir elekten geçirilerek bir kaseye aktarılan pürüzsüz bir püre halinde harmanlanır. Soğan, kereviz ve sarımsak yağda sotelenir ve ardından tavuk suyuyla püre haline getirilir. Un, su ile karıştırılarak macun kıvamına getirilir, salça sebze püresine eklenir ve karışım birkaç dakika kaynatılır.

Geriye kalan et suyu, yer fıstığı karışımı, domates sosu, Tabasco, Worcestershire sosu, tuz ve karabiber tencereye eklenir ve çorba kadifemsi bir kıvama gelinceye kadar pişirilir ve içilmeye hazır hale getirilir.

9. HARİRA - FAS

Harira, kadifemsi pürüzsüz, kremsi bir dokuya sahip, bitki açısından zengin, domates bazlı bir çorbadır, çünkü hareer kelimesi Arapça'da kadifemsi anlamına gelir. Fas'taki en popüler çorbadır ve Ramazan ayında insanların birleşmesini simgelemektedir.

Cezayir'de de çok popüler. Harira vejetaryen olabilir veya kuzu, tavuk, sığır eti veya balık eti parçalarıyla doldurulmuş olabilir. Bazı durumlarda, çorbaya biraz farklı bir doku kazandırmak ve koyulaştırmak için çırpılmış yumurta veya un ve su karışımı pişirmenin sonuna doğru çırpılır.

Baharatlı, biberli, besleyici, sebze ve et açısından zengin olan harira, çorba dünyasının gerçek lezzetidir.

10. KHARCHO - GÜRCİSTAN

Kharcho, sığır eti veya tavuk, ceviz ve pilavdan oluşan doyurucu bir Gürcü çorbasıdır. Geleneksel olarak khmeli suneli (kurutulmuş mavi çemen otu, kadife çiçeği yaprakları, fesleğen, maydanoz, rezene, kişniş, defne yaprağı ve kırmızı biberden oluşan bir kombinasyon) adı verilen bir Gürcü baharat karışımı ve tkemali erik sosuyla tatlandırılır.

Çorba o kadar popüler ki hemen hemen her ailenin kendine has bir çeşidi ve tarifi var. Kharcho'nun sıcak servis edilmesi ve taze doğranmış kişniş ile süslenmesi tavsiye edilir.

11. LANZHOU ÇORBASI - ÇİN

Bu geleneksel çorba için "la mian" eriştelerini elle şekillendirmek veya çekmek başlı başına bir sanattır. Zanaatkarlar, esnek bir hamuru karıştırmak için ince öğütülmüş, yüksek glütenli un ve alkali toz kullanıyor. Ardından bir kase çorbaya yetecek kadar erişte yapmak için tek bir hamur parçasını çekip çorbanın içine ekliyorlar.

Yumuşak dana eti, soluk turp dilimleri, kırmızı biber yağı ve taze otlar içeren birinci sınıf bir çorba için olmazsa olmazlarıdır.

12. MOHİNGA - MYANMAR

Burma'nın resmi olmayan ulusal yemeği olarak taçlandırılan mohinga, bölgeye bağlı olarak çorbaya eklenerek veya sos veya garnitür olarak kullanılarak bir dizi farklı malzemeyle zenginleştirilebilen bir balık ve pirinç şehriye çorbasıdır.

Kökeni söz konusu olduğunda, bazıları birinci yüzyıla kadar uzanan çeşitli rivayetler mevcuttur. 19. yüzyıla gelindiğinde düşük maliyeti nedeniyle işçi sınıfı yemeği olarak kabul edilen mohinga, zamanla o kadar popüler hale geldi ki bugün hazır çorba olarak bile satın alınabiliyor.

Bu balık çorbası genellikle kahvaltıda tüketilse de, geleneksel olarak sokak satıcıları ve yol kenarındaki satıcılar tarafından tüm gün satılan bir yemeğe dönüştü.

13. MENÜ - MEKSİKA

Menudo, sarımsak, soğan, kırmızı biber, mısır ve işkembe içeren geleneksel bir çorbadır. Menudo şüphesiz bir Meksika yemeği olsa da ülkenin hangi bölgesinde icat edildiği hala bilinmiyor. Kuzey bölgesi, yemeğin ineklerinin artık kısımlarından yapan çiftçilerinden geldiğini iddia ediyor.

Diğerleri bunun Orta Meksika'da icat edildiğini iddia ediyor. Coğrafi menşei ne olursa olsun, bu çorbanın iki versiyonu olduğu gerçeği ortadadır; menudo rojo ve menudo blanco . Menudo rojo çoğunlukla kuzey Meksika ve Guadalajara'da popülerken, beyaz versiyonu Sinaloa ve orta Meksika'da popülerdir.

Çoğu Meksika restoranında yaygın olarak bulunan çorba, çorbanın düzgün şekilde pişmesi 7 ila 10 saat sürdüğü için genellikle özel günler için de yapılır. En azından Noel, Yeni Yıl ve benzeri bayram günlerinde menudo partilerinin düzenlendiği 1930'lardan beri ortalıkta.

Menudo'ya genellikle tüm akşamdan kalmalıkların ilacı olarak anılır; doyurucu, rustik ve baharatlı tatları göz önüne alındığında bu pek de şaşırtıcı değildir. Çorbaya daldırma için biraz mısır ekmeği eşlik etmek, limon dilimleriyle süslemek ve tercihen büyük kaselerde sıcak olarak servis etmek yaygındır.

14. CAMARAO MOQUECA

Moqueca capixaba, Espírito Santo bölgesinden gelen geleneksel bir Brezilya güvecidir. Balık, limon suyu, kişniş ve soğan, domates ve sarımsak gibi sebzelerle hazırlanır ve hepsi annatto ile güzelce renklendirilir. Geleneksel olarak güveç, panela de barro adı verilen toprak kapta pişirilir; deniz ürünleri yalnızca diğer malzemelerle üst üste konulmalı ve güvecin kendi kendine kaynaması için ısı artırılmalıdır.

Bazı durumlarda biraz ısınmak için pul biber eklenir. Servis edildiğinde moqueca capixaba'ya tipik olarak beyaz pirinç veya pirão adı verilen kremalı manyok lapası eşlik eder.

15. SOTO AYAM - BREZİLYA

Soto ayam muhtemelen geleneksel Endonezya soto çorbasının en popüler çeşididir. Bu tavuk bazlı versiyon genellikle lontong , nasi himpit veya ketupat, erişte veya erişte gibi sıkıştırılmış pirinç toplarını içerirken zerdeçal ona belirli bir sarı renk verir.

Kullanılabilecek diğer bileşenler arasında soğan ve sarımsak, beyaz veya karabiber, zencefil, kimyon, limon otu, kişniş ve bazen koya, karışık karides krakeri ve kızarmış sarımsak tozu bulunur. Genellikle üzerine haşlanmış yumurta, kızarmış patates dilimleri, Çin kereviz yaprakları ve kızarmış arpacık soğanı eklenerek servis edilir. Sıcak biber ezmesi olan Sambal, krupuk, derin yağda kızartılmış krakerler veya emping, geleneksel Endonezya cipsleri de yemeğin yanında kullanılabilir.

16. TOM YUM GOONG - TAYLAND

Tom Yum, geleneksel olarak pirinçle servis edilen baharatlı, ekşi ve aromatik bir çorba olan en iyi bilinen Tayland yemeklerinden biridir. Arpacık soğanı, limon otu, balık sosu, kıyılmış taze zencefil veya havlıcan, karides, mantar, misket limonu yaprağı, limon suyu ve kıyılmış Tay biberinden oluşur.

Genellikle meze olarak servis edilen tom yum, geleneksel olarak üstüne kişniş yapraklarıyla süslenir. Popülerliği nedeniyle yıllar geçtikçe çorbanın tavuk eklenmiş tom yum gai ve karışık deniz ürünleri içeren tom yum talay gibi farklı versiyonları ortaya çıkmaya başladı.

Domuz etiyle yapılan versiyonu da var. Besinlerle dolu, lezzetli, doyurucu ve sağlıklı tom yum'un en popüler Tayland yemeklerinden biridir.

17. TONKOTSU RAMENİ - JAPONYA

Uzun süre pişirilmiş domuz kemikleri, suyu ilik ve yağ nedeniyle bulanık olan bu klasik ramene yoğun bir lezzet katıyor. Bu , güneydeki Kyushu adasındaki Fukuoka Eyaletinin bir imzasıdır , ancak zengin çorba artık ülke (ve dünya) genelindeki ramen dükkanlarında servis edilmektedir.

Hoşgörülü et suyu tonkotsu rameninin yıldızı olsa da, domuz göbeği dilimleri ve ortası sert erişteler olmadan bir kase tamamlanmış sayılmaz. Bir çift yemek çubuğu ve düz dipli bir kaşıkla yiyin ve höpürdetmeyi unutmayın; bunun lezzeti artırdığına inanılıyor.

18. YAYLA ÇORBASI - TÜRKİYE

Yayla çorbası, uzun taneli beyaz pirinç, tereyağı, yoğurt, yumurta sarısı, nane ve kırmızı biber gevreği ile yapılan en popüler Türk çorbalarından biridir. Tıpkı tavuk çorbası gibi, içinde kullanılan besleyici maddeler nedeniyle özellikle soğuk algınlığıyla mücadelede popülerdir.

Kremalı, hafif ve hafif aromalı yayla çorbası genellikle sıcak olarak tüketilse de soğuk olarak da çok leziz bir çorbadır.