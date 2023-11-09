Hamilelik Kilolarından Kurtuldu Yeni Bir Bergüzar Korel Ortaya Çıktı!

Yeni dizi projesi için Türkiye'ye gelen güzel ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel, verdiği kilolar ver yeni imajıyla herkesi hayran bıraktı. 3 çocuk annesi güzel oyuncu Korel'in hamilelik kilolarından bıçak altına yatarak kurtulduğu ve 8 ayda 20 kilo verdiği öğrenildi. İşte Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı...

8 Ayda 20 Kilo Verdi

Londra-Türkiye arası sürekli git gel yapan güzel oyuncunun son hali ise herkesi hayran bıraktı. 3 çocuk annesi Korel, yeni hali ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine topladı.

8 ayda 20 kilo veren Korel, yaz boyunca 2 saat yürüyüş yaptığını ve 1 saat de yüzdüğünü açıkladı. Aynı zamanda set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı olduğu da öğrenildi.

13 yıl önce ünlü oyuncu Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel'in, mutlu evliliğinden 3 çocukları dünyaya geldi.

Yeni İmajıyla Beğeni Topladı

Yeni dizi projesi olan "Düğüm" için imajını değiştiren Bergüzar Korel herkesin beğenisini topladı. Ayrıca ünlü oyuncu yeni sarı saçlarıyla yakın arkadaşı Esra Erol'a da benzetildi.

Meğerse Bıçak Altına Yatmış

Fit görüntüsü ile doğum kilolarından kurtulan Bergüzar Korel'in bıçak altına yattığı öğrenildi. 8 ayda 20 kilo veren Korel'in meme küçültme ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu setlerden de eğlenceli paylaşımlar yapıyor.

Sete kızı Leyla'yı da götüren Bergüzar Korel, ekibin hazırladığı uyarı kağıtlarını paylaşarak "Böyle tatlı bir ekip olabilir mi?" dedi.

Linç Edildi

Sosyal medyada set sırasında oluşan morlukları ve yorgunluğunu dile getiren ve paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu linç edilmişti. Paylaştığı fotoğrafın altına ,"Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var yaaa... Mesela o morluklar tokatlar filan hep rol değil mi?.. Oynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz." yorumları geldi.