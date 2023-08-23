Her gün bir avuç tüketilmeliymiş! Fazlası zarar veriyor ve vücudu yoruyor

Kabak çekirdeği, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bir parçası olarak tüketilebilecek önemli bir gıdadır. Bu küçük tohumların, insan sağlığına birçok faydası olduğu bilinmektedir. Ulusal.com.tr'de yer alan bilgilere göre; Kabak çekirdeğinin başlıca faydaları şöyle

1. Protein ve Mineraller Bakımından Zengin

Kabak çekirdeği, protein ve mineraller bakımından zengin bir gıdadır. Sadece 1 avuç kabak çekirdeği, günlük protein ihtiyacınızın yaklaşık %9'unu karşılayabilir. Ayrıca, demir, magnezyum, çinko ve potasyum gibi önemli mineraller bakımından da zengindir.

2. Kanser Riskini Azaltır

Kabak çekirdeği, kanser riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir. Özellikle prostat kanseri riskini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir.

3. Kalp Sağlığına Faydalıdır

Kabak çekirdeği, kalp sağlığına faydalı olan magnezyum bakımından zengindir. Magnezyum, kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

4. İyi Bir Lif Kaynağıdır

Kabak çekirdeği, iyi bir lif kaynağıdır. Lif, sindirim sistemi sağlığı için önemlidir ve kabızlık gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.

5. İyi Bir Omega-3 Kaynağıdır

Kabak çekirdeği, iyi bir omega-3 kaynağıdır. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için önemlidir ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

1 AVUÇTAN FAZLA KABAK ÇEKİRDEĞİ NEDEN TÜKETİLMEMELİ?

Posta.com.tr'de yer alan bilgiye göre; 1 avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bazı zararları bulunuyor. Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.

Kabak çekirdeği lif bakımından yüksektir, çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabilir. Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek şiddetli kabızlığa neden olabilir. Bu yüzden günde 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketmek tavsiye edilmiyor.