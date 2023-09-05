İnsanların en eski ataları Anadolu'dan Afrika'ya göç etti: 5 milyon yıllık dev hazine!

İnsanların en eski ataları, modern insanlar ilk olarak 60.000 ila 100.000 yıl önce Afrika'yı terk edip Avrasya'ya göç ettiler. Ancak Türkiye'nin orta kesiminde bulunan ve şaşırtıcı derecede insana benzeyen özelliklere sahip fosilleşmiş iskeletler bulundu. Bu fosiller, Homo sapiens olarak adlandırılan eski insan atalarının çok daha erken bir zamanda ters yönde seyahat ettiğini gösteriyor.

İnsanların en eski ataları, homininler, beş milyon yıldan fazla bir süre önce, Doğu Akdeniz bölgesinden Afrika'ya göç etmiş olabileceğini gösteriyor. Bu keşif, evrimsel çizgileri sonunda, şu anda insanın atası olarak kabul edilen tüm hominin türlerini üretmiştir.

Keşif, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden ve Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden bir araştırmacı ekibi ile yakın zamanda Geç Miyosen dönemine ait bir fosil yatağında ortaya çıkarılan sağlam kafatasının derinlemesine bir analizini Communications Biology dergisinde yayınlayan çarpıcı sonucudur.

DÜNYA'NIN EN ESKİ KAFATASI

İnsanların en eski atalarına ait kafatasının, Anadoluvius adını verdiler, daha önce tespit edilmemiş bir arkaik insan cinsine ait olduğuna inanıyorlar.

Bilim insanlarının bu düşüncesi haklıysa, bu tarihin baştan yazılmasına neden olabilir. Çünkü, bilim insanlara göre, "Afrika'dan dışarıya" göçün yerine, evrimsel tarihe, ilgi çekici yeni bir yön katan "Asya'dan dışarıya" bir göçten önce geldiği anlamına geliyor.

Çok çeşitli türlere ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu bölgesi, antik fosillerle çok zengindir. Bölge, bilim insanlarınca, “Türkiye'nin Jurassic Park'ı” olarak anılıyor.

Çankırı'daki Çorakyerler kazı alanında son 20 yılda 8,7 ila 7 milyon yıl öncesine ait çok sayıda fosilleşmiş primat kemiği keşfedilmişti, ancak bugüne kadar tüm örnekler, insanlarla doğrudan akraba olmayan maymunlar olarak sınıflandırıldı.

Ancak bu sınıflandırma doğru olmayabilir. Fosilleşmiş kafatasının yeni bir analizini tamamladı. Fosillerin, bir maymundan ayırt edici özelliklere sahipti. Aslında bunun Anadoluvius turkae adını verdikleri yepyeni bir ilkel arkaik insan veya hominin türüne ait olduğuna inanıyorlar.

İnsanların en eski atalarına ait kemikleri inceleyen bilim insanları, insanların ataları ile ilgili güçlü çene ve büyük çenelere, kalın mineli dişlere, sahip olduklarını ifade ediyorlar. Kalıntılar, insanların en eski atalarının, karada buldukları sert gıda maddeleri ile beslendiklerini gösteriyordu. Ve Anadolu'da bulunan bu fosillerin eklem kemiklerine ulaşılamamış olsa da büyük ihtimal ile insanların en eski atalarının bir goril büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

İnsanların en eski atalarının Anadolu'da yaşadığı destekleyen başka kanıtlar, Anadolu'da bulunmuş, zürafa, gergedan, antilop, zebra, fil, sırtlan, siğil domuzu ve modern aslana çok benzeyen birçok fosilin bulunmuş olmasaydı. Bu canlılarda, İnsanların en eski ataları ile birlikte Anadolu'dan Afrika'ya göç etmişti.