İyi Ebeveyn Olmak İçin Altın Tavsiyeler! Psikologların Düşüncelerinden

Tüm ebeveynler çocukları için mükemmel olmaya çalışır. Bazıları katıdır, bazıları değildir ama hepsi doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmaktadır. Ancak çoğu zaman ebeveynler çocukları için en önemli şeylerin gerçekte ne olduğunu unuturlar.

Gerçekten harika bir ebeveyn olduğunuzu gösteren temel işaretleri sizin için araştırdık!

1. Çocuklarınız Sorunları Sizin İle Paylaşır

Çocuklarınızın size başarılarını ve kazanımlarını anlatması harika bir duygudur. Ancak sorunlarını size anlatabilmeleri onlar için çok daha önemli. Sorunlarınızı birine anlatmak istemeniz çok doğal. İnsanların bizi desteklemesini ve dinlemesini istiyoruz. Çocuklar farklı durumların olabileceğini ve hata yapmanın kötü bir yanı olmadığını anlamalıdır.

2. Okuldaki Notlara Göre Değerlendirmiyorsanız

Çocuğunuz okulda kötü bir not aldıysa bunu size söylemekten korkmamalıdır. Korkan çocuklar genellikle notlarını gizler ve ebeveynlerinin öğreneceğini düşündüklerinde paniğe kapılırlar. İyi ebeveynler çocuklarına okulda iyi olmanın önemli olduğunu açıklayabilirler, ancak asıl önemli olan notlar değil, bilgidir.

3. Ailenizde Herkesin Özel Alanına Saygı Gösterilir

Birçok ebeveyn, çocukların odaya girmeden önce kapıyı çalması gerektiğini düşünüyor. Ancak ebeveynlerin kendileri her zaman bu kurala uymazlar. Ailede kurallar herkes için aynı olmalıdır. Çocuklarınızın özel alanına saygı gösterin , onlar da sizin için aynısını yapacaklardır.

4.Çocuğunuzu Eleştirmiyorsanız

İyi ebeveynler çocuklarını eleştirmezler ve onlara aptal, şişman ya da tembel demezler. Bu sözler çocukları uzun süre, hatta belki sonsuza kadar güvensiz hale getirir. Kullandığınız kelimeleri dikkatli seçin ve hayal kırıklığına uğradığınız şeyi tam olarak söyleyin ancak çocuklarınıza hakaret etmeyin.

5.Çocuğunuzdan Özür Diliyorsanız

Herkes hata yapar: çocuklar ve yetişkinler. Ancak çoğu ebeveyn, çocuklarına yalnızca özür dilemeyi öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda bunu nasıl yapacaklarını da göstermeleri gerektiğini unutuyor. Aşırı tepki verdiğinizi ve yapmamanız gerektiğini fark ettiyseniz çocuğunuzdan özür dilemekten çekinmeyin. Zayıflıklarını kabul edebilen kişi güçlü kişidir.

6.Kendi Çıkarlarınızı Çocuklarınıza Dayatmıyorsanız

Çocuklar sizin hoşunuza giden şeyleri değil, kendi sevdikleri şeyleri yapmalı. Bir babanın futbol oynaması ve oğlunun da futbolu sevmesi harika bir şey. Ancak çocuğunuzun müziği veya dansı sevmesi mümkündür. Çocuklarınızın yeteneklerini fark etmeyi öğrenin ve hayallerinizi onlara empoze etmeyin.

İyi ebeveynler çocuklarını gelişmeye teşvik eder ve onların istediklerini yapan mutlu insanlar olarak büyümelerine yardımcı olur.

7.Çocuklarınızın Dediklerini Dinlerseniz

Bir anne ya da baba okula gidiyor ve öğretmen onlara çocuğunun yaramazlık yaptığını söylüyor. Kızgın bir ebeveyn, durumla ilgili herhangi bir ayrıntı öğrenmeye çalışmaz, eve gelir ve bir skandal başlatır. Ancak çığlık atmadan önce çocuğa durumu nasıl gördüğünü sormak daha iyidir. Belki de bu kesinlikle çocuğunuzun hatası değildir ve durumla başa çıkabilmek için aslında sizin yardımınıza ihtiyaçları vardır.