Patates Suyuyla Kaktüsünüze Çiçek Açtırın! Nasıl Mı?

Kaktüs evdeki kötü enerjiyi alıyor. Çoğu insanın tercih edeceği bir bitki türü olmazsa da kaktüsler de çiçek açar. Oldukça da güzel çiçekleri var. Peki size patates suyuyla kaktüslerde çiçek açtıracağınızı söylesek inanır mısınız? İşte yanıtı:

Patates Suyuyla Kaktüsünüze Çiçek Açtırın! Nasıl Mı?
Patates Suyuyla Kaktüsünüze Çiçek Açtırın! Nasıl Mı?

Daha önce bir çok kez patates suyunu sakın dökmeyin tarzında haberlerle karşılaştınız. Ancak bu sefer gerçekten dökmeyin! Özellikle kaktüs ya da ev de bitkisi orkidesi çiçeği olanlar için patates suyu adeta bir iksir!

Patates Suyuyla Kaktüsünüze Çiçek Açtırın!

Patates suyu doğal bir gübredir. İçinde yüksek oranda sodyum ve potasyum barındırdığından toprağın enerjisini artırır. Bu yüzden patates suyunu gerçekten de lavaboya dökmek yerine evinizdeki bitkilere vermeniz lazım. Özellikle suya çok ihtiyaç duymayan kaktüs türü bitkiler patates suyuna ihtiyaç duyar. Neden mi? Çünkü köklerini güçlendirerek adeta içlerindeki tohumun çiçek açmasını ve çoğalmasını sağlar. Bunun yanı sıra toprağı kurumaz ve verimli hale gelir. Patates suyu aynı zamanda koltuk altı kararmasına da fayda sağlar. 

Patates suyu

Bazı uzmanlar patates suyuna limon sıkıp tüketilmesinin metabolizmayı hızlandırdığını söyler. Patates suyuyla birçok şey yapabilirsiniz. Bu yüzden patates, nohut, fasulye ve yumurta gibi besinlerin haşlama sularını dökmek yerine değerlendirerek hayatınızı kolaylaştırın!

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