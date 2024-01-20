TCDD BİLET AL! Ankara-Sivas yüksek hızlı tren biletleri ne kadar? Ankara-Sivas yüksek hızlı tren nereden alınır?
Ankara Sivas arası ulaşımı kolaylaştıran yüksek hızlı tren hakkında merak edilen diğer bir konu ise bilet fiyatları oldu. TCDD kontrolünde olan yüksek hızlı trenlerin bilet fiyatları değişiyor. Peki, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren biletleri ne kadar? Ankara-Sivas yüksek hızlı tren nereden alınır?
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan'da açıldı. Ankara ile Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşerken 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate indi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hattın durakları sefer saatleri ve bilet fiyatları merak edildi. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor. Sivas-Yozgat-Kırıkkale-Ankara güzergahındaki tüm illerde karşılıklı seferler için yaklaşık 101 bin ücretsiz bilet tanımlandı.
ANKARA-SİVAS HIZLI TREN BİLET FİYATI NE KADAR?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 itibarıyla 240 lira olduğu görüldü.
ANKARA-SİVAS HIZLI TREN BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünden satın alabilirsiniz.
ANKARA-SİVAS HIZLI TREN DURAKLARI
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.