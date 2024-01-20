TCDD BİLET AL! Ankara-Sivas yüksek hızlı tren biletleri ne kadar? Ankara-Sivas yüksek hızlı tren nereden alınır?

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan'da açıldı. Ankara ile Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşerken 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate indi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hattın durakları sefer saatleri ve bilet fiyatları merak edildi. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor. Sivas-Yozgat-Kırıkkale-Ankara güzergahındaki tüm illerde karşılıklı seferler için yaklaşık 101 bin ücretsiz bilet tanımlandı.

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN BİLET FİYATI NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 itibarıyla 240 lira olduğu görüldü.

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünden satın alabilirsiniz.

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN DURAKLARI

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.