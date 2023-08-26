Teoman Necip Fazıl'a armağan etmişti: Teoman Necip Fazıl hakkında soruları yanıtladı!

Teoman, sol kavramın düşünce yapısını yitirdiğini açıklamış, yeni şarkısı "Kendi vatanında parya"yı Necip Fazıl Kısakürek'e adayacağını açıklayarak tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Teoman'ın bu şarkısı Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü şiirinde geçen "öz yurdunda garipsin öz vatanında parya" dizelerinden geliyor.

Teoman, şu ifadeler ile yeni şarkısını duyurmuştu:

- Necip Fazıl Kısakürek diye biri, hani sağ cenahın o ünlü şair ismi, aydın duymuş muydu daha evvel bu ismi? Hayır, duymamıştı, hiç okumamıştı vardı yapacak daha önemli işleri

"DÜNYA'NIN GERİ KALANI PEK İLGİLENDİRMİYOR"

Teoman, yaptığı açıklamalardan sonra eleştirilerin odağı olmuş, eleştirilere cevap vermek için Fatih Altaylı'nın youtube kanalına katılarak şu cevapları vermişti:

- Ben, gençliğimde Necip Fazıl’a da Nazım Hikmet’e de bakıp bunlar benim adamlarım değil demiştim. Geçmişe dair insanları, Mustafa Kemal şöyleydi, Vahdettin haindi, Abdülhamit Kızıl Sultan’dı, Menderes şunu yaptı, İsmet İnönü bunu yaptı. Lozan barış mıdır zafer midir artık bu konuları geçip 21.yüzyılın kodlarıyla düşünsek. Geçmişten yanlış çıkarımlar yapıyoruz. Dünyayı, kendimi anlamaya çalıştım. Dünya çok garip bir eşikte. Bir sene sonra yapay zekâ bütün iş kollarını ele geçirdiğinde bizim sorunlarımız Necip Fazıl mı olacak, Teoman’ın albümü mü olacak yoksa Yapay Zeka’da geri kalmış olmak mı olacak? Türkiye ekonomik anlamda çok zor bir durumda. Türkiye’nin iki tane sorun var. Bu sorun Teoman müziği bırakacak mı değil. Ekonomi ve toplumsa barış mevzusu var. Dünyanın geri kalanı pek ilgilendirmiyor. Bu toplumu seviyorum. İyi bir şekilde yaşasın istiyorum.

"DÜNYA'DA SOL AYDIN KAVRAMI ARTIK İŞLEVİNİ YİTİRMİŞ"

Teoman, Fatih Altaylı'nın programında Necip Fazıl ile ilgili şunları ekledi:

Necip Fazıl sağın ideoloğudur. Hiç tasvip etmediğim kindar görüşleri vardır. Ama kalbime dokunan parya meselesi. Bu adam böyle şeyler hissetmiş. Benim de gençliğimde hissettiğim, buraya ait değilim dediğim. Dünyada sol aydın kavramı artık işlevini yitirmiş. Sol aydın kendisini artık parya olarak hissediyordur. Hitap ettiği kitle faşizme doğru gidiyor.

"NE SANAT DÜNYASINI NE DE MÜZİK DÜNYASINI CİDDİYE ALAMIYORUM"

Teoman, Fatih Altaylı'nın programında kendi düşünceleri ile ilgili şunları ekleyerek konuşmasını bitirdi: