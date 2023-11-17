Ünlü Sunucu Metin Uca Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Dilovası'nda trafik kazası geçiren ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılmıştı. Yoğun bakımına alınan Uca, gece 01.30'da hayatını kaybetti. Metin Uca'nın cenazesi tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Acı Haberi Menajeri Duyurdu

Ünlü sunucu Metin Uca'nın acı haberini menajeri Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabından duyurdu: “Metin Uca’mızı kaybettik kalbimiz acıyor.” paylaşımını yaptı.

Dün Gece Entübe Edilmişti

Geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede dün gece entübe edilmişti.

Metin Uca'nın menajeri Baykara, dün bu açıklamalarda bulunmuştu: “Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim...

15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz.”

Metin Uca Kimdir?

1961'de İstanbul'da doğan Uca, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. Askerliğini Van Erciş'te tankçı asteğmen olarak yaptı. Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı'nın sınavını kazandı ve muhabirlik hayatına başladı.

1999 – 2000 yıllarında TRT' de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve Kanal D'nin kuruluşundan itibaren Ankara bürosunda muhabir olarak görev yapmaya başladı. Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.

Bu mesleğe başladığından itibaren kendine özgü sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile karşımıza çıktı. 1999-2003 yılları arasında Türkiye'nin en sevdiği sabah haber şovu Günaydın Türkiye'yi Star ekranlarında sundu.

700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT'de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan Uca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü.

Kitapları Çok Okundu

Metin Uca'nın, Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, Yes Yerine Orrayt Demek Caiz Midir Hocam, Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Her Book'a Maydanoz kitapları toplam 300 bine ulaşan satış rakamıyla karşımıza çıkmıştı.