Prigojin neden ayaklandı? - Özel Yayın - 25 Haziran 2023 - Seda Anık
Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı itaatsizlik sonrası geri çekilmesinin ardından Rusya'da meydana gelen tüm gelişmeler, Seda Anık'ın sunduğu Özel Yayın'da ekranlara yansıdı.
Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı itaatsizlik sonrası geri çekilmesinin ardından Rusya'da meydana gelen tüm gelişmeler, Seda Anık'ın sunduğu Özel Yayın'da ekranlara yansıdı.
Programa katılan uzman ve konuklar:
• Şule Perinçek
• Prof. Dr. Hasan Ünal
• Prof. Dr. Hasan Köni
• Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol
• Prof. Dr. Kıvanç Ulusoy
• Doç Dr. Ali Fuat Gökçe