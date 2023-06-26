Prigojin neden ayaklandı? - Özel Yayın - 25 Haziran 2023 - Seda Anık

Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı itaatsizlik sonrası geri çekilmesinin ardından Rusya'da meydana gelen tüm gelişmeler, Seda Anık'ın sunduğu Özel Yayın'da ekranlara yansıdı.

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Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı itaatsizlik sonrası geri çekilmesinin ardından Rusya'da meydana gelen tüm gelişmeler, Seda Anık'ın sunduğu Özel Yayın'da ekranlara yansıdı.

Programa katılan uzman ve konuklar:

• Şule Perinçek 

• Prof. Dr. Hasan Ünal 

• Prof. Dr. Hasan Köni

• Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol 

• Prof. Dr. Kıvanç Ulusoy 

• Doç Dr. Ali Fuat Gökçe 

# Ulusal Özel

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