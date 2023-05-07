Utku Reyhan'dan ekonomi değerlendirmesi: "Piyasayı kontrol etmekten aciz bir hükümet var"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 1. bölge Milletvekili adayı Utku Reyhan ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 1. bölge Milletvekili adayı Utku Reyhan ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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