Uzay çalışmalarımız ne durumda? - Biz Yaparız - 26 Şubat 2023

Ulusal Kanal'da Serdar Ali Çavuşoğlu ve Ali Alsaç'ın hazırlayıp sunduğu Biz Yaparız programında bu hafta dünyadaki uzay çalışmaları hakkında konuşuldu.

Ulusal Kanal'da Serdar Ali Çavuşoğlu ve Ali Alsaç'ın hazırlayıp sunduğu Biz Yaparız programında bu hafta dünyadaki uzay çalışmaları hakkında konuşuldu.

Uzman ve konuklar:

• UN CSSTEAP Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Uğur Güven