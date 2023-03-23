Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan:'' Bu milletin Doğu Perinçek'e vefa borcu var''

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, Doğu Perinçek'in adaylığı için imza çağrısında bulundu. Reyhan, Perinçek'in Ermeni soykırımı yalanını bitirdiğini, Silivri zindanını yıktığını belirterek, "Bu milletin Doğu Perinçek'e vefa borcu var" dedi.

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Oğuz Polatbilek'in sunduğu Güne Başlarken programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e neden imza verilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Reyhan, Perinçek'e imza vermenin hem vatani bir görev hem de vefa borcu olduğunu ifade ederken şunları kaydetti:

-Bu görevi ertelemeyelim. Bu bir vatan görevidir, bir vefa görevidir. Bu milletin Perinçek'e bir vefa borcu vardır. Bu millet için ömrünün altı yılını FETÖ'cülerin kurduğu Silivri zindanında yatarak geçirmiştir.
-ABD'nin Türkiye ile ilgili bir takım iktidar planları var. FETÖ'cüler bu seçimden sonra yeniden dönüş imkanı görüyorlar.
-Doğu Perinçek, Ermeni Soykırım yalanını Vatan Partisi için bitirmedi, Türkiye için bitirdi.
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