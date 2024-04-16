0800'lü aramalar bitmek bilmiyor! İnternet aboneliği dolandırıclığına dikkat!

0800'lü aramalar durdurak bilmiyor, vatandaşın kabusu haline geliyor. Engellemek bile fayda etmiyor. Herkes bu sorunla boğuşuyor.

Tüketiciler bazı numaralardan aranıyor. İnternet aboneliğinizin sonlanacağı söyleniyor. Daha avantajlı kampanyalar ve fırsatlar sunuluyor.

Tüketici Birliği Federasyonu, tüketicileri bahsi geçen aramalara karşı uyarıyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Abonelik sözleşmesi fes edildiğinden dolayı tüketicinin de tahattüd bitmedğinden dolayı karşı tarafa ekstradan cayma bedeli ödüyor." dedi.

Tüketiciler aramalarda söylenen rakamların üzerinde faturalarla karşılaşabiliyor. Peki asılsız aramalara karşı ne yapılmalı? Nihat Altay, "İET sistemiyle tüketiciler mesajları engelleyerek veya mesajlardan kurtulmak için müracat ederek işlem yapabilirler." açıklamasında bulundu.

Bilişim Uzmanı Osman Demircan da konuyla ilgili değerlendirmede, "0850 ya da 0212 bir numaradan aranıyorsunuz ve aboneliğinizin bitmekte olduğunu söylüyor size karşınızdaki kişi size yeni bir abone açıyor vb... Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bu size çok çok pahalıya neden olabilir. Size ciddi anlamda bir cayma bedelinin şarj etmesi bir cayma bedelinin sizin tarafınızdan ödenmesini gerektiriyor olablir. İnternet aboneliğiniz bitiyor şeklinde herhangi bir telefon gelirse kesinlikle dikkate almayın. Onların legal numaralarını arayarak gerçek ve doğru bilgiye oradan erişin." dedi.