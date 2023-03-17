Ahlatcı’dan Çanakkale Zaferine saygı duruşu

Ahlatcı Kuyumculuk tarafından şirketin 40’ıncı yılı anısına, 18 kilo 14 ayar altın kullanılarak, “Altın değerinde zafer” temasıyla üretilen Çanakkale Şehitleri Anıtı fuara damgasını vurdu.

Ahlatcı Holding’e bağlı Ahlatcı Kuyumculuk, mücevher sektörünün en önemli buluşması olarak kabul edilen ve 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında 53’üncü kez kapılarını açan Istanbul Jewelry Show’da bu yıl da yerini aldı. 53. Istanbul Jewelry Show’un deprem gölgesinde ve buruk geçtiğini ifade eden, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı “Memleketimizin kırılan yanını hızla onarmak için işlerimizin başında olmak zorundayız. Elbette geçtiğimiz yıllardaki coşkudan uzağız. Deprem felaketinde yitirdiğiniz canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, geride kalanlara ise sabır diliyoruz. Ahlatcı Holding olarak, depremin ilk saatlerinden itibaren tüm olanaklarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalıştık, bundan sonra da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN GURURUNDA BİRLEŞELİM”

Istanbul Jewelry Show’un Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüyle aynı tarihe denk gelmesinin kendileri için bir motivasyon olduğunu belirten Ahmet Emin Ahlatcı, bu özel günün herkes için birleştirici bir etkisi olacağına inandığını söyledi. “Tarihte eşi görülmemiş bir afet yaşadık. Bugün, birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Öte yandan yine tarihte eşi görülmemiş bir zaferin 108. yıldönümündeyiz. Bu gururda birleşelim, daha çok üretelim, daha çok iş birliği yapalım ve memleketimizin kırılan yanını bir an önce onaralım” dedi.

Ahmet Emin Ahlatcı, “Altın değerinde zafer” temasıyla üretilen Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın da şehitlerimizin aziz ruhlarına ve Ahlatcı Kuyumculuk’un 40’ıncı yaşına ithafen tek olarak üretildiği bilgisini verdi. Ahlatcı Kuyumculuk tarafından 1/100 ölçeğinde 18 kilo 14 ayar altın kullanılarak üretilen Çanakkale Şehitleri Anıtı, fuar boyunca Ahlatcı Kuyumculuk standında sergilenecek.

TÜRKİYE’NİN GELİŞİMİ İNOVASYONA BAĞLI

Ahlatcı Kuyumculuk’un attığı adımlarla sektörün ezberlerini bozan bir inovasyon vizyonu olduğunu belirten Ahmet Emin Ahlatcı, “Biz gücümüzü geleneklerimizden alıyoruz ama hedeflerimizi geleceğe göre şekillendiriyoruz. Bugün yaptığı işi eşsiz hale getirmeyen hiçbir kurum uluslararası kulvarlarda yarışamaz. Ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin güçlendirilmesine çok fazla ihtiyaç var. Ar-Ge’yi yanımıza alarak yaptığımız işe değer katan projeler yapıyoruz. Geçen sene hayata geçirdiğimiz ve GrafenNokta teknolojisi olarak tanımladığımız patentli işaretleme teknolojisi bunlardan biri. Yastık altındaki altınların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle başlattığımız ATOM, Ahlatcı Altın Tasarrufu Oluşturma Modeli projesi ise bir diğeri. Kuyumculara özel olarak geliştirdiğimiz AltınPOS olarak isimlendirdiğimiz uygulamamızı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz ve Ar-Ge ekiplerimiz teknolojinin desteğiyle yeni ürünler çıkarmayı sürdürüyor” dedi. Ahlatcı Kuyumculuk’un pazarın dinamiklerini değiştiren ve pazarı geliştiren bir misyon edindiğini vurgulayan Ahlatcı, bu misyonun küresel bir marka olma yolculuğunun itici gücü olduğunu belirtti.

GRAFENNOKTA İLE SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nanografi şirketinin nanoteknoloji laboratuvarlarında; altının üzerinde tutunabilen, kral suyu dışında hiçbir kimyasaldan zarar görmeyen, çevresel ve mekanik tüm streslere dirençli bir işaretleme teknolojisi geliştirildi. Çıplak göz ile görülmeyen, altın üzerinde şeffaf duran bu kaplama, mor UV ışığı altında renklenerek parlıyor ve baskısı gerçeklesen bandrolün görülmesiyle anlık doğrulama sağlıyor. UV ışığı altında görülebilen bandrol ihtiyaç halinde başvurulabilecek güçlü bir güvenlik duvarı sağlıyor. Bu sistem sayesinde rafineri, kuyumcu ve müşteriler elindeki ürünlerin hangi rafineriye ait olduğunu, üretimine ait ayrıntıları anlık olarak görebiliyor ve doğrulama yapabiliyorlar. GrafenNokta teknolojisi, artık Ahlatcı Holding bünyesinde üretilen tüm kuyum ürünlerinde kullanılmaya başlandı ve 2023 itibarıyla da tüm pazarın kullanabilmesi için gerekli adımlar atılıyor.

ALTIN PAZARINA ATOM ETKİSİ

Ahlatcı Holding, ekonomi için önemli bir potansiyel olan yastık altındaki altın tasarruflarının finansal sisteme kazandırılması için 2022 yılında başlattığı ATOM (Ahlatcı Altın Tasarrufu Oluşturma Modeli) projesini geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle geliştirilen ATOM sayesinde tasarruf sahipleri, Merkez Bankası tarafından sunulan devlet katkısı ve Ahlatcı Metal Rafinerisi’nin tüm altın toplama uygulamalarından çok daha fazla milyem* değerlemesiyle yüksek kazanç elde edebiliyor. ATOM uygulamasıyla, tasarruf sahiplerinin kuyumcuya getirdiği altınlar Ahlatcı Metal Rafineri aracılığıyla ilgili bankadaki Merkez Bankası’nın uyguladığı FATSİ (Fiziki Altın Transfer Sistemi) hesabına aktarılıyor. İlk günden yüzde 4 devlet katkısıyla tasarruflar korunurken, TL bazında da daha fazla yüksek kazanç elde edilebiliyor. Vade sonunda tasarruf sahibine Türk Lirası ve altın olarak seçenekler sunuluyor. En avantajlı, en kazançlı, en çok kazandıran bu sistemle tasarruf sahipleri altın düşse de çıksa da kazanmaya devam ediyor.

Detaylı bilgi için: www.ahlatcikuyumculuk.com.tr