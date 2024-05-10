Akdeniz'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Deprem Girit Adası'nda oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,1 olarak kaydedildi. Depremin derinliği de 5,5 kilometre olarak belirlendi.