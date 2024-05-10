Akdeniz'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi duyurdu, Akdeniz'de deprem oldu. Deprem Girit Adası'nda meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,1 olarak belirlendi.

Akdeniz'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Deprem Girit Adası'nda oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,1 olarak kaydedildi. Depremin derinliği de 5,5 kilometre olarak belirlendi.

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