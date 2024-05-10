Akdeniz'de deprem oldu
Kandilli Rasathanesi duyurdu, Akdeniz'de deprem oldu. Deprem Girit Adası'nda meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,1 olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Deprem Girit Adası'nda oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,1 olarak kaydedildi. Depremin derinliği de 5,5 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 9, 2024
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/2GpnI2AIes
09.05.2024, 23:32:15 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.5 km#Kandilli