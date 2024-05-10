Tokat'ta deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi açıkladı
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Tokat'ta deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,3 olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara duyurdu. Tokat'ta deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,3 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 6,0 olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 9, 2024
USTAHASAN-NIKSAR (TOKAT) https://t.co/zqP9sznpyv
09.05.2024, 15:49:29 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 6.0 km#Kandilli