Tokat'ta deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi açıkladı

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Tokat'ta deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,3 olarak belirlendi.

Tokat'ta deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi açıkladı

Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara duyurdu. Tokat'ta deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,3 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 6,0 olarak belirlendi.

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