Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın acı günü! Acı haberi rutin kontrolde öğrendiler

Ünlü futbolcu Arda Turan ve 2018 yılında dünya evine girdiği eşi Aslıhan Doğan ile bekledikleri bebeği kaybettiklerini öğrendi. Kız çocuk istediklerini ifade eden çift kötü haber aldı.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın acı günü! Acı haberi rutin kontrolde öğrendiler
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2018 yılında evlenen Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti aldıkları kötü haberle sarsıldı. Çiftin evlendikleri yıl doğan Arda Hamza ve 2020 yılında doğan Asil Aslan isimli iki çocuğu vardı. Üçüncü çocuklarının kız olmasını isteyen çift acı haberle sarsıldı. 

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın acı günü! Acı haberi rutin kontrolde öğrendiler - Resim : 1

 5 yıl önce dünyaevine giren çift iki aylık bebeklerini kaybettiğini öğrendi. Rutin doktor kontrolü sırasında bebeklerini kaybettiğini öğrenen çift üçüncü kez anne baba olma hayali gerçek olamadı. 

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